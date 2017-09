Liga de Campeones | Fase de grupos Conte: «A Diego Costa le deseo lo mejor para el futuro» Antonio Conte. / Jason Cairnduff (Reuters) El técnico del Chelsea subraya que Morata «está respondiendo bien» a la presión y asegura que «nunca es fácil enfrentarse al Atlético» ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 26 septiembre 2017, 20:52

Días después de que el 'culebrón Diego Costa' llegase a su fin con la incorporación del internacional español al Atlético de Madrid a cambio de 55 millones de euros más variables, el Chelsea visita al cuadro rojiblanco en el que será el estreno de Wanda Metropolitano en la Liga de Campeones. Al frente de la expedición de los 'blues', Antonio Conte, con quien el ariete ha tenido una relación tormentosa que ha derivado en su regreso a la capital española. Pese a los desencuentros, el técnico italiano sostiene que no tiene ningún problema con el atacante y le desea suerte. "No tengo problema con Diego Costa, quiso marcharse y le deseamos lo mejor para el futuro", insistió.

Así lo proclamó Conte en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental, durante la que también tuvo palabras de elogio hacia quien reclutó a fin de hacer olvidar al goleador, Álvaro Morata. "Álvaro es un jugador importante. Es un joven jugador, de sólo 24 años, y en sus anteriores experiencias con la Juventus y el Real Madrid no siempre era titular. Por primera vez tiene esa presión y está respondiendo bien. Ha marcado 6 goles en 6 partidos y estoy muy contento de tenerlo con nosotros", ha señalado en relación al madrileño, quien llega lanzado al choque contra el Atlético de Madrid tras anotar un 'hat-trick' el pasado sábado en la Premier League.

Destacó el preparador italiano que el Atlético de Madrid es "un equipo realmente bueno" que "tiene muchísima experiencia" en la Champions y que cuenta "con un gran entrenador", así como notables futbolistas. En relación a estos últimos, fue interpelado especialmente por Koke y Saúl, a quienes ensalzó. "Saúl es un jugador todavía muy joven, pero tiene pinta de llegar a jugador top. Koke también es un gran jugador, con mucha experiencia, todos sabemos que es un gran centrocampista", manifestó.

Inquirido acerca de si consideraría bueno sacar un empate del Wanda Metropolitano, Conte destacó que el Chelsea intenta "salir a ganar en todos los partidos", pero reconoció que no será una empresa fácil ante el calibre del rival. "Vi el primer partido del Atlético de Madrid contra la Roma. Jugó muy bien y pienso que tal vez merecía haber ganado. Nosotros jugamos contra el Qarabag, nos llevamos la victoria y pienso que mañana va a ser un gran partido. El año pasado no jugamos la competición y este año tenemos muchísimas ganas", apuntó.

Reconoció que a lo largo de los últimos años, los equipos españoles "han dominado Europa" ya que "son muy fuertes" y "tienen mucha experiencia en este tipo de competiciones". Pero incidió en que el Chelsea tiene mucha motivación en su regreso a la Liga de Campeones. "Hay que probar el equipo, ganar experiencia para ser competitivo, porque todo el mundo quiere dar lo mejor de sí mismo en esta competición", remarcó.

Barómetro sobre la fortaleza del Chelsea

Considera en este sentido Conte que el duelo ante el Atlético de Madrid puede servir de barómetro sobre la fortaleza del Chelsea para encarar a los mejores equipos de Europa. "Tenemos un partido muy difícil contra el Atlético, pero tener un partido así te ayuda a entender cuál es tu momento. Un partido así nos puede ayudar a entender dónde estamos", declaró, asegurando que todos sus futbolistas se encuentran bien, incluídos Pedro, de quien dijo que tiene "un problema menor, pero no es nada serio" y David Luiz, con quien cuenta tras sus recientes problemas físicos. "Es un jugador importante para nosotros y un jugador generoso. Siempre quiere jugar, siempre está disponible. Creo que este tipo de lesión no va a evitar que juegue mañana. Es uno de los disponibles", indicó sobre el central brasileño.

Valoró también la aportación de Eden Hazard, una de sus grandes estrellas. "La temporada pasada jugó muy bien, fue muy importante para la consecución del título de Liga. Demostró su talento en cada partido, es muy bueno. Sabemos que esta competición es muy importante para él. Está listo para jugar y demostrar que es un jugador muy importante", subrayó.

Incidió en que no le gustan demasiado las comparaciones, pero reconoció que hay similitudes entre su Chelsea y el Atlético de Simeone. Cuando veo jugar al Atlético veo un equipo bien organizado. Eso es importante. Tiene un muy buen entrenador, muy bien equipo con buenos jugadores. Prefiero no comparar, pero si me tienen que comparar con la forma de jugar del Atlético de Madrid, no es una mala comparación", explicó. Y concluyó destacando que "nunca es fácil enfrentarse al Atlético de Madrid, sea en el Calderón o aquí (en el Wanda Metropolitano)".