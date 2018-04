Cuartos | Ida Allegri: «Hay que ser más inteligentes que en Cardiff» Massimiliano Allegri, pensativo, en el último entrenamiento de la Juventus. / Reuters El técnico de la Juventus considera que su equipo sufrió «un problema mental» que le hizo perder la última final IGNACIO TYLKO Lunes, 2 abril 2018, 20:18

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, compareció en la víspera del duelo contra el Real Madrid para hablar sobre los dos equipos, las posibilidades que ve en la eliminatoria, las claves y los recuerdos de la última final de Champions. Para empezar, afirmó que Alex Sándro y Mandzukic están en condiciones, dijo que el delantero croata «será importante en la eliminatoria, aunque ello no signifique que vaya a ser titular», y admitió que duda entre Marchisio y Betancur para un puesto en el centro del campo.

Al preguntarle sobre sus recuerdos de la última final, demostró tener la lección bien aprendida: «En Cardiff tuvimos un problema mental tras el descanso. No supimos jugar durante 15 minutos y fue fatal para nosotros. Debemos ser inteligentes, algo que no fuimos en la final. Es un rival que tiene técnica, velocidad, precisión y así debemos jugar, con esas características. Llevamos dos finales, unos octavos y ahora unos bellísimos cuartos ante el Real Madrid, no está mal, ¿no? Tenemos que tener ambición y jugar como sabemos. Hay que estar en el partido en todo momento».

Más sobre la final perdida: «No es una venganza de Cardiff. Tenemos que jugar de una manera tranquila, con serenidad. Y eso lo lograremos con la pelota y jugando como sabemos. Si tenemos el balón, jugaremos un buen partido, seguro. Hace tres años, en las semifinales, lo supimos hacer. Si no tenemos la pelota, habrá que defender bien. Queremos jugar como la primera parte de Cardiff».

Alabó a su colega Zinedine Zidane: «En poco tiempo ha ganado dos Champions y su trabajo está ahí. El Real Madrid es el favorito para ganar el torneo porque lleva muchos años jugándolo y ha ganado tres de los últimos cuatro».

Destacó el cambio experimentado por Cristiano Ronaldo: «A los 31 años cambió la manera de jugar y eso es digno de admirar. Destaca actuando como hombre más adelantado», dijo. Al preguntarle sobre la duda de Zidane entre Isco y Bale, trasladó la cuestión a su colega madridista aunque indicó que él cree que estará el galés en el once.

Por último, se refirió al argentino Paulo Dybala, determinante en la Juventus: «Va a jugar un gran partido. Ha crecido en las últimas semanas, tal y como se vio el sábado ante el Milan. Está entrenando muy bien y lo hará muy bien. No tiene problemas».

Chiellini: «No creo que el Madrid sea favorito»

«No lo digo yo, lo dice todo el mundo: Sergio Ramos es de los mejores del mundo. No hay duda alguna y lo demuestra en cada partido», aseguró, por su parte, el veterano central de la Juventus Giorgio Chiellini, quien no ve un favorito claro en la eliminatoria. «Espero dos partidos muy igualados. No creo que el Real Madrid sea favorito. Si fuera así, nos quedaríamos en casa», subrayó en la conferencia de prensa que ofreció este lunes en el Juventus Stadium.

Alabó a Cristiano Ronaldo, frente a quien le espera un gran duelo: «Un jugador como él ha demostrado todo. Marca las diferencias. Pensar en poder anularle sería algo presuntoso por mi parte. Lo que debemos hacer es jugar como equipo y pensar que pueda existir un factor de suerte para que no sea decisivo», explicó.

No cree en comparaciones respecto a la final ganada por el Real Madrid el curso pasado en Cardiff: «Todo ha cambiado en 10 meses. El momento es distinto para unos y otros. Lo que debemos hacer es mantener nuestras cualidades, mostrando entusiasmo tanto nosotros como la afición».