Nacho, sobre la bandera en el Calderón: «No era para ofender»

Nacho Fernández, defensa internacional del Real Madrid, ha asegurado que la celebración del equipo blanco en el césped del Vicente Calderón cuando terminó el partido contra el Atlético "no era para ofender" a nadie.

Minutos después de entrar a los vestuarios tras el encuentro, con el Calderón casi vacío, la plantilla del Real Madrid volvió a salir al césped para dirigirse al fondo donde estaban ubicados sus seguidores. Nacho y Sergio Ramos pusieron en el césped dos banderas. El canterano, una blanca con el escudo del Real Madrid y el capitán, una de España, también con el escudo madridista.

Nacho ha insistido en que no fue una venganza contra el jugador del Atlético Koke Resurrección, que en la final de la Copa del Rey de 2013 puso una bandera del club rojiblanco en el césped del Bernabéu tras vencer al Real Madrid por 1-2. "No quería reivindicar nada, simplemente estaba nuestra afición ahí arriba, estuvieron animando durante todo el partido y si hubiera querido provocar, lo habría hecho en otra parte del campo y no donde lo hice", ha afirmado. "Si me caracterizo por algo es por el respeto que tengo siempre hacia el rival y su afición. Estaba ahí nuestra afición, colocamos esa bandera y otra más, nos dimos la mano como siempre que nos hemos clasificado, celebrándolo con nuestra gente y es lo único que quería, que el madridismo esté feliz porque es un paso muy importante", ha añadido.

Nacho, que ha presentado en el Colegio San Grabiel de Alcalá la segunda edición del campus que organiza con su hermano Álex, ha insistido en que la celebración nada tuvo que ver con la de Koke en el Bernabéu. "Koke es mi compañero de selección, tengo una relación con él espectacularmente buena. No quiero entrar en ninguna polémica de esas porque la relación es buena y es un gran compañero. He vivido momentos muy buenos con él en la sub-21. Fue sólo por los madridistas que estuvieron ahí arriba y seguramente estén muy contentos", ha sentenciado.