Zidane: «Aparte de la expulsión y goles en fuera de juego, merecimos pasar»

«No sé lo que hubiera pasado con el vídeo. La labor del árbitro es muy difícil, y que sea a favor o en contra yo no me meto ni me voy a meter. También me dicen que en el segundo gol de ellos está Hummels en fuera de juego. Esto es el fútbol. Más que la segunda tarjeta a Vidal o los dos goles en fuera de juego (el 2-2 y el 3-2), en los dos partidos merecimos pasar la eliminatoria, con mucho esfuerzo», respondió Zinedine Zidane cuando se le preguntó por su opinión sobre el videoarbitraje reclamado minutos antes por Carlo Ancelotti.

«En el fútbol para mí no hay suerte. Hemos ganado los dos partidos», recordó el técnico del Real Madrid, que espera para el domingo, en el clásico, «un partido igual de difícil». «Podemos decir que este año hemos jugado contra el mejor equipo, un equipo magnífico. El partido de hoy ha sido el más difícil. Ha sido una eliminatoria merecida, en la que metimos seis goles», recordó Zidane, para zanjar por su parte la polémica arbitral.

Respecto a los pitos que Cristiano Ronaldo recibió en la primera mitad por parte de un sector de la afición madridista, Zidane apuntó que «esto es el Bernabéu y puede pasar de vez en cuando». «A Cristiano a lo mejor no lo van a pitar más. Él tiene que estar tranquilo, porque es en el campo donde muestra lo que tiene y lo que tienen pocos jugadores. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer lo que hace Cristiano Ronaldo. En momentos clave siempre está ahí y el público siempre le agradecerá a Cristiano todo lo que ha hecho aquí. No creo que la gente le vaya a reprochar. Son cosas que pasan y quedan ahí. Lo que hay que sacar es lo positivo de todo. También de la gente, que ha sido importante para ayudar al equipo. Sólo Cristiano contesta en el campo. Ha metido cinco goles en dos partidos. ¿Qué te voy a contar? Es un jugador increíble y magnífico», reconoció quien también comentó que sus jugadores tuvieron «la cabeza fría por momentos» y que «es normal sufrir en un partido como este».