En directo, desde el Allianz Arena

El Arsenal visitará el miércoles al Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que se prevé un choque de colosos en horas bajas por el mediocre juego de ambos equipos. El Bayern encabeza el liderato de la Bundesliga, pero sus victorias raspadas en los últimos encuentros suscitan escepticismo en el camino hacia la gloria en la máxima competición continental. Los bávaros acabaron segundos de grupo por detrás del Atlético de Madrid, debido a una humillante derrota ante el colista Rostov ruso por 3-2. Carlo Ancelotti desembarcó en Múnich en agosto para suceder a Pep Guardiola, quien fracasó tres veces seguidas en las semifinales de Champions. El técnico italiano, que ganó en 2014 la Liga de Campeones con el Real Madrid tras las dos que había conseguido en su estancia en el Milan, intentará motivar a sus pupilos para conducirlos a lo más alto de la cima europea.

Ancelotti ha sido criticado ya que no ha logrado el mejor rendimiento de sus estrellas y de inculcar un espíritu ganador. Entre los críticos más ácidos está el legendario Lothar Matthaus. «Le falta las ganas de terminar, determinación, la última definición, la agresividad», señaló el exinternacional alemán en noviembre. En el seno del club no se observa ese nerviosismo. Uli Hoeness está impresionado por la tranquilidad que transmite Carlo y cree que eso le distingue del resto de entrenadores. Recuerdan que los resultados están del lado del italiano aunque sí se exigen otro fútbol. «Si se quiere ganar algo esta temporada, hace falta jugar de otra manera», afirmó el atacante holandés Arjen Robben. «Si no jugamos bien contra el Arsenal, va a ser muy difícil», indicó el jugador de 33 años. El holandés está siendo dosificado ya que Ancelotti no quiere castigar a sus jugadores. De hecho, no tomará ningún riesgo con Ribéry ante el Arsenal.

Técnicos observados

Enfrente estará un Arsenal que se halla en la cuarta posición de la Premier League, a diez puntos del intratable Chelsea y viene con las pilas recargadas gracias al triunfo contra el Hull City por 2-0 el pasado sábado.

En cambio, el técnico francés del Arsenal, Arsene Wenger, también está en el punto de mira de los aficionados por los malos resultados cosechados desde principios de año. Si Wenger piensa que las críticas hacia él son injustas, puede mirar a Carlo (criticado siendo líder de la Bundesliga con 7 puntos de diferencia). Ian Wright, exjugador de los 'gunners', aseguró recientemente tras reunirse con el entrenador que el galo declaró que su periodo en el Arsenal ha llegado a su fin. «Parece cansado y sin aliento», dijo Wright. Inmediatamente, Wenger, de 67 años, desmintió esa afirmación.

Mientras tanto, los seguidores del club londinense han empezado a cansarse y han pedido su salida para dar nuevos aires al equipo. «¿Debe cambiar Wenger la táctica? No creo que esté preparado para eso. Lo que vi contra el Chelsea (derrota por 3-1), es más un problema de mentalidad», aseguró la ex estrella del Arsenal, el francés Thierry Henry.

Reencuentro entre Alexis y Vidal

El enfrentamiento estará marcado por el reencuentro de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ambos en un excelente estado de forma, que querrán dar el pase a la siguiente ronda a sus respectivos equipos.

Sánchez se convirtió en la pasada jornada de la Premier League en el máximo anotador del campeonato, gracias a los dos goles que le marcó al Hull City, mientras que Vidal consiguió su segundo tanto en la Bundesliga en la victoria de su equipo frente al Ingolstadt por 2-0.

Las principales casas de apuestas consideran que el Bayern de Múnich parte con ventaja para pasar a los cuartos de final de la máxima competición europea. El Bayern lleva 15 victorias consecutivas en su estadio en la Liga de Campeones y haber disputado las cinco últimas semifinales de la competición. A pesar de que el Arsenal jugará la vuelta en su estadio, los usuarios de casas de apuestas consideran que el Bayern tiene cerca de un 75% de opciones de certificar el pase a cuartos. Y es que el equipo inglés cayó eliminado en los cuartos de final dos veces por el Bayern Múnich en 2013 y 2014.

«Es importante proteger el resultado para el partido de vuelta. Debemos ir, no escondernos, pero debemos defender bien», subrayó Wenger. Aunque Bernd Schuster cree que el sistema de Carlo penaliza a Lewandowski y encajaba mejor con Guardiola, el propio punta polaco niega la mayor. «Si jugamos nuestro mejor fútbol, el Arsenal no tendrá ninguna oportunidad. Debemos marcar al menos una vez y no encajar ningún, entonces sería una buena noche para nosotros», dijo Lewandowski. Una victoria alemana en la ida se paga a 1,5 euros por cada uno apostado, muy lejos de la cuota de 4,4 euros y 7,5 euros que alcanza, respectivamente, un empate y una derrota local. Thomas Muller, con una cotización de 2,10 euros por cada uno apostado, es el jugador con más opciones de marcar mientras que por parte del Arsenal, un gol de Alexis Sánchez se paga a 3 euros.