TERCERA DIVISIÓN Jorge Alonso: «Esperemos que Salamanca vuelva a tener fútbol profesional y si es de la mano de Unionistas, mucho mejor» Jorge Alonso, en el centro, durante su presentación oficial como jugador de Unionistas. / MANUEL LAYA El medio salmantino, con una gran experiencia en Segunda y Segunda B, llega al equipo blanquinegro para ayudarle a subir de categoría JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 3 enero 2018, 14:19

El concesionario de Renault en Salamanca ha sido el escogido por Unionistas de Salamanca, líder de la Tercera División, para presentar a su último fichaje, el medio Jorge Alonso. El jugador salmantino, formado en la cantera de la desaparecida UD Salamanca y con gran experiencia en Segunda División y Segunda B en equipos como el Real Valladolid, Hércules, Racing de Santander o Leganés llega a Unionistas con la intención de ayudar al equipo a subir de categoría en lo que queda de temporada. El técnico Astu señala que «dada la situación en la clasificación en la que se encuentra el equipo a día de hoy es un refuerzo que pensamos nos va a facilitar mantenernos donde estamos. Nos va a aportar cosas que no teníamos y a nivel futbolístico no lo voy a descubrir. Para nosotros era necesario tener otro medio centro por la baja de Chamorro que es indefinida por un tiempo elevado y así poder afrontar 38 partidos como mínimo y ojalá que sean 40 necesitamos una plantilla amplia. Jorge ha estado dispuesto desde el primer momento y estamos encantados. Ahora a tener cuanto antes el transfer para que todos los jugadores estén disponibles», en relación a que en estos días el club está agilanzando las gestiones para conseguir el tránsfer desde el Atlético San Cristóbal de la República Dominicana, último equipo del charro.

«Agradezco a Unionistas la oportunidad de jugar en mi casa, especialmente a Astu y a Tom, que han sido fundamentales para que decidiese jugar aquí por la confianza que me han dado desde el minuto 1 siendo jugar de la plantilla y tratándome como uno más. Agradecido a los compañeros por el buen ambiente y recibimiento. Más allá de todo, tengo mucha experiencia de haber estado en muchos equipos, de haber vivido muchas situaciones y es lo que espero aportar. Estoy aquí para ayudar a que Unionistas siga ganando y estando primero. Lo están haciendo ya muy bien», expresa el centrocampista tras su fichaje, para añadir que «siendo sincero veo la situación del fútbol en Salamanca con pena. Viendo el derbi en el Helmántico tenía una sentimiento agridulce. Por una parte bien por ver a tanta gente volver al Helmántico y pena por ver a dos equipos en la ciudad porque las circunstancias son las que son. Lo único que espero es que al os dos les vaya bien, a Unionistas y por qué no, al Salmantino. Esperemos que Salmanca vuelva a tener fútbol profesional y si es de la mano de Unionistas, mucho mejor».

Jorge Alonso ha decidido fichar por Unionistas debido a «la manera de trabajar, de afrontar el día a día. Es prácticamente un equipo profesional en cuanto al funcionamiento y luego los jugadores que tienen y cómo trabajan me han convencido para estar aquí. Además hay muy buen ambiente en la plantilla, son chicos muy cercanos y eso a la hora de trabajar y estar a gusto dentro del equipo es importante. Astu y Tom me han tratado como uno más desde el inicio y he estado cómodo desde el inicio».

Y al ser preguntado sobre si piensa que el primero de los dos equipos de la capital (Unionistas y Salmantino) que logre el ascenso a Segunda B se quedará al frente del fútbol charro, Jorge Alonso apunta que «no lo sé. No hay que mirar más allá. Hay que ir paso a paso. Primero hay que quedar primero, luego hay que hacer un buen paly-off e intentar subir. Si se hace un buen proyecto y se hace un ben fútbol, probablemente la gente se ilusione más con un equipo que esté más arriba».