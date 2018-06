Jonathan Prado: «Aún no he decidido mi futuro» Jonathan Prado, en las instalciones deportivas de Isla Dos Aguas. / Antonio Quintero El actual entrenador del Palencia Cristo decidirá esta semana si sigue en el conjunto palentino LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 4 junio 2018, 11:50

Jonathan Prado se ha convertido en un entrenador deseado gracias al rendimiento que ha sacado de una plantilla muy joven. Analítico dentro y fuera del campo, el técnico se reúne esta semana con el Palencia Cristo Atlético para decidir si continúa o no al frente del equipo morado. Mientras analiza el año de su equipo, desgrana el fútbol modesto.

–Una vez terminada la temporada, ¿qué valoración hace?

–Creo que tenemos que ser muy positivos. Hay que tener en cuenta que empezamos prácticamente de cero. Los jugadores eran nuevos, era mi primer año en el club y en la categoría. Los jugadores tuvieron que adaptarse a la metodología durante los primeros meses y eso nos pudo penalizar un poco en los resultados del principio de la temporada. Porque hemos hecho cosas buenas desde el principio de la temporada, pero el fútbol se traduce en los resultados y no nos acompañaron en los primeros partidos. El partido ante el San José fue un punto de inflexión. Era un rival de la zona baja y si hubiéramos perdido allí nos habríamos metido en problemas. Necesitábamos ganar para levantar el vuelo. Y a partir de ahí empezamos a mejorar, aunque todavía tuvimos algún traspiés que pudo afectarnos anímicamente.

–Cuando los resultados no llegan, ¿un entrenador se plantea que puede estarse equivocando?

–No. Los que llevamos años en esto sabemos que a veces hay que insistir. Hemos trabajado desde el principio con el vídeo y veíamos que las cosas salían, a pesar de que cometíamos demasiados errores individuales. Sabíamos que el trabajo era bueno aunque los resultados no estaban llegando.

–¿Cómo trabaja un entrenador los errores individuales?

–Es muy complicado, sobre todo la mejora a corto plazo. Hemos insistido mucho a nivel táctico porque yo entiendo que hay conceptos que un jugador de Tercera no tiene al no haberlo trabajado en las etapas de formación. Hemos insistido mucho con el vídeo. Esta generación de jugadores jóvenes son de la era de la información y asocian muy rápido las imágenes. Así que la mejora se ha visto. Y creo que hay mejoras que vamos a ver la próxima temporada.

–¿Qué pasó en el parón de invierno?

–Nos surge un problema y es que algunos de nuestros jugadores tienen que empezar a trabajar y abandonar el fútbol. Nos trastoca porque estábamos en terreno de nadie en la clasificación y corrimos el peligro de quedarnos sin objetivos con mucha temporada por delante. Martín reaccionó bien con los refuerzos y en los primeros partidos de la segunda vuelta, el equipo ya daba síntomas de estar creciendo. Nadie pensaba que íbamos a hacer catorce victorias y cuatro empates.

–¿Le queda una espina clavada por el 'play-off'?

–La lástima ha sido quedarnos fuera tan pronto. Después de todo el sufrimiento y el trabajo, verte fuera en la primera ronda, te da rabia.

–¿Qué os ha faltado en el 'play-off'?

–Éramos conscientes de que el rival tenía mucha entidad. Teníamos mucha ilusión, pero nos han penalizado los errores puntuales que hemos cometido. Recibimos un gol en La Balastera en el minuto 92 y otro en el minuto 44 en el partido de vuelta cuando íbamos ganando 0-1.

–¿La eliminatoria se os va aquí con el 0-1 o allí cuando ellos empatan?

–Al final la eliminatoria son 180 minutos. Aunque sí es verdad que irte 0-1 te marca por el valor doble de los goles fuera de casa. Pero allí hicimos una gran primera parte, con mucha personalidad.

–¿Qué nota pones a la plantilla?

–No se les puede pedir más. Tenemos una plantilla joven, inexperta en la categoría, gente que apenas había tenido minutos en otros equipo y otra que venía de un descenso. Para mí han estado de 10. No hay que valorar el resultado, si no el proceso.

–En el fútbol moderno, ¿cómo se vive en el lado de los modestos?

–Es diferentes. Por suerte, yo he podido trabajar en una estructura profesional, cercano a la dirección deportiva. Por eso sé que es muy diferente. Lo hemos vivido en el viaje a Orihuela. Para muchos ha sido su primera experiencia de viaje el día antes, su primera concentración. La gran diferencia son los recursos, tanto humanos como económicos. El Palencia Cristo está creciendo e, incluso en Tercera, hay otros equipos que ya tienen una estructura cercana a la profesional.

–¿Qué hace falta para que el Palencia Cristo pueda ir creciendo?

–Profesionalizar la parcela deportiva e institucional. Poco a poco hay que ir dando ese paso. Y para eso, el club necesita ir ganando masa social para tener más recursos económicos. Y el apoyo de las instituciones, claro.

–En un mundo en el que el Real Madrid y el Barcelona lo fagotizan todo, ¿cómo puede el Palencia Cristo crear esa afición hacia el equipo?

–Esa es la gran pregunta. Creo que el club tiene que estar más en los medios para llegar a la gente. Muchas veces la gente anima al equipo que gana en vez de al club de su ciudad. El horario televisivo nos hace mucho daño. Antes había franjas horarias en las que no había fútbol de Primera o de Segunda. Ahora da igual cuando pongamos el partido y mucha gente prefiere quedarse en casa viéndolo antes que ir al estadio. De verdad creo que si los resultados siguen siendo buenos, la gente tomará la iniciativa y vendrá a La Balastera.

–¿Tiene claro qué va a hacer el año que viene?

–Todavía no, aún no he decidido mi futuro Esta semana me voy a reunir con el club porque ya dije que les iba a escuchar a ellos primero. Quiero oír qué idea deportiva tienen. Y a partir de ahí tomar una decisión.

–¿Ha recibido una oferta de Osasuna?

–No. La relación que tengo con Braulio y con Cata es muy grande de haber coincidido en el Real Valladolid. Hablamos de fútbol por teléfono, pero lo de la oferta es un rumor, nada más.

–Un entrenador de Tercera, ¿ve con esperanza la apuesta de los equipos por los entrenadores españoles criados en el fútbol modesto?

–Sabemos que llegar al fútbol profesional es muy complicado. Es muy difícil entrar en un mundo con tan pocos banquillos y tanta gente para ocuparlos. Aunque siempre hay diferentes funciones dentro de los cuerpos técnicos. Pero hay que disfrutar del fútbol modesto, que tiene sus cosas malas, pero también te da grandes momentos. Aunque es cierto que hace unos era impensable que un entrenador como Machín o como Rubén de la Barrera acabaran en equipos de Primera.

–¿Cómo ve Jonathan Prado el fútbol?

–Desde muchos prismas. No te puedes cerrar en un solo modelo de juego, hay que estar abierto a todo. No somos un equipo de una sola idea, si no que tratamos de dotar al jugador de los máximos recursos posibles. Me gusta que el equipo sea protagonista, pero somos conscientes de que muchas veces no puedes serlo. En esas ocasiones, tienes que saber llevar el partido a tu terreno, sean situaciones de repliegue y contraataque o situaciones de presiones altas.

–Pero le gusta que sus equipos jueguen por las bandas en un fútbol que cada vez combina más por dentro.

–El mayor número de goles que se producen son en transición con centros laterales. Defender un centro lateral es muy complicado para los centrales. Es cierto que la tendencia es poner a jugadores del centro del campo en las bandas y eso te condiciones. Encontrar extremos puros, que desborden y encaren, es cada vez más difícil. Así que cuando encuentras uno, tratas de sacarle lo mejor. Porque como entrenador sabes que una vez que te vas de un defensa por fuera vas a generar un espacio por dentro en la salida de la ayuda.

–¿Se ha comprado una tele nueva para ver el Mundial?

–Me vale con la que tengo, que puedo poner doble pantalla. Pero no voy a ver todos los partidos del Mundial. Veo muy poco fútbol profesional. Seguro que estaré delante de la televisión cuando juegue España y cuando toque partido de las selecciones importantes. Pero acabas la temporada ya cansado y te apetece hacer otras cosas. Además, tengo que volver al gimnasio, que lo tengo abandonado con el fin de temporada tan intenso que hemos tenido.