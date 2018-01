PARTIDO DE PREPARACIÓN El Guijuelo se lleva el amistoso ante Unionistas en la última jugada Falta directa con la que Jonathan Martín marcó el primer tanto para el Guijuelo. / MANUEL LAYA Victoria por 3-4 del equipo de Segunda B ante el de Tercera en un choque previsto para que los dos equipos cogiera ritmo competitivo tras la suspensión de los partidos del pasado fin de semana JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 10 enero 2018, 21:13

Unionistas, actual líder del grupo VIII de la Tercera División, y el CD Guijuelo, de la Segunda B, disputaron ayer en el campo de césped artificial Reina Sofía de Salamanca un encuentro amistoso para coger ritmo competitivo después de que el pasado fin de semana y tras las vacaciones navideñas, no pudieran disputar sus respectivos encuentros ligueros por la nevada caída en Salamanca -Unionistas sí que arrancó su partido ante el Astorga pero solo pudo disputar 24 minutos hasta que el colegiado lo suspendió-. Así, en un fría, ventosa y lluviosa mañana se vieron las caras en un partido que arrancó con retraso por la tardía llegada del trío arbitral, y que terminó con victoria en la última jugada del partido por 3-4 del CD Guijuelo.

Los dos técnicos aprovecharon para dar minutos a casi todos sus jugadores disponibles -Ayala en los verdiblancos, ayer con la ‘jamoneta’, no estaba convocado, mientras que el pichichi Cristo en los blanquinegros fue reservado por precaución. En el CDGuijuelo destacó el regresó de Ayub, ya con ficha, en la segunda parte y dejó muy buenas sensaciones en el área rival con su potencia aunque aún le falta fondo físico, mientras que en Unionistas debutaron tanto Jorge Alonso -el salmantino dejó grandes muestras de que con el balón en los pies es de categoría superior- el delantero Diego Abad, último fichaje, y que en la misma mañana del choque llegó a Salamanca desde Burgos para jugar como titular y marcar un gran gol de cabeza, y el juvenil de Costa de Marfil, Bamba. También dejó buenas sensaciones otro de los últimos en llegar, Mito, muy vertical y acertado en los regates.

El aspecto negativo, sin duda, la lesión muscular de Jonathan Martín; el capitán del Guijuelo sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo y tuvo que ser cambiado en el tramo final de la primera parte y parece baja segura para el choque de este próximo domingo ante el Cerceda.

Le costó arrancar a los dos equipos sin duda contagiados por la fría mañana y el retraso en el arranque del partido. Eso sí, a los 32 segundos ya pudo marcar Unionistas porque Carlos de la Nava, en uno de sus geniales controles cercano al área, se sacó un potente chut que sacó Amador.

La respuesta de l os de Fabregat no se hizo esperar porque Manu Dimas rompió la línea defensiva y se presentó ante Kevin Alonso que, fuera del área, derribó al punta chacinero. El árbitro no solo le perdonó la roja -la tarjeta más justa tras esta acción-, sino que además no le sacó ni amarilla. Toda esa ‘permisividad’ se la guardó al final del partido para expulsar al visitante Borja por una protesta.

En esa falta, Jonathan Martín tiró de su particular clase para marcar un auténtico golazo de falta directa que dio en el larguero y se coló después. Solo cuatro después empató el ayer equipo local tras un centro de Javi Navas que cabeceó el debutante Diego Abad a la escuadra. El 1-2 llegó ene l 20 tras una cabalgada del siempre motivado Raúl Ruiz, que superó a Mito y su pase al segundo palo lo remató Dimas. Perdonó más tarde el 1-3 tras una falta de Raúl Ruiz que tras golpear en la barrera se le quedó en el interior del área a Cifo que tiró alto con todo a favor.

Como era lógico los dos técnicos movieron mucho los equipos tras el descanso. Aunque pudo marcar en dos ocasiones el Guijuelo en la reanudación, fue Unionistas el que empató primero a dos por medio de Flórez en una cabalgada por la izquierda con chut cruzado, y más tarde el canterano Motos tras un centro de Carlos López puso el 3-2. Parecía que la victoria se la quedarían los locales pero en cinco minutos remontó el Guijuelo: primero con el 3-3 de Abel, y ya en el 90, el 3-4 de Carlos Rubén en despiste defensivo local en el área.

Así, objetivo de coger ritmo de los dos equipos pensando Unionistas en el Bupolsa y el Guijuelo en el Cerceda, ambos como visitantes, el próximo domingo.