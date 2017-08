TERCERA DIVISIÓN La falta de gol condena a Unionistas en Astorga Piojo, en el suelo, ante un rival del Astorga en La Eragudina. / USCF El equipo blanquinegro, que dio una buena imagen, cae en el gran duelo de la primera jornada ante otro de los ‘gallitos’ entre quejas por la actuación arbitral ASTORGA Domingo, 27 agosto 2017, 12:20

Siempre había ganado Unionistas CF de Salamanca en sus primeros partidos de temporada en sus tres campañas anteriores, pero ayer no pudo hacer lo mismo en primer encuentro de la temporada 2017-2018. Unionistas de Salamanca arrancó el curso goleado (3-0)en el día en el que celebraba el cuarto aniversario de su fundación y lo hizo ante otro de los gallitos del Grupo VIII de Tercera División, un Atlético Astorga que da así un golpe encima de la mesa para empezar el campeonato.

Se medían el segundo y tercero, respectivamente, de la campaña pasada, con los dos conjuntos aspirando a ser primeros al final de la Liga regular para intentar así con más ‘garantías’ el asalto a la Segunda División B. Y no defraudó el partido, tuvo de todo y, cómo no, polémica arbitral. Especialmente insatisfechos se mostraron en Unionistas, castigado con dos penaltis. El técnico Astu fue muy duro a la conclusión del partido con el trío arbitral, el mismo que ya dirigió la dura derrota del equipo la pasada temporada ante La Virgen del Camino (4-1). El asturiano se queja, además de la gran diferencia en la señalización de faltas, de un penalti no señalado sobre Navas con 1-0 en el marcador, del inexistente segundo penalti a favor de los locales y de falta previa a Gallego justo antes de que el central cometiera el segundo penalti que supuso el 3-0 final.

Quejas aparte, lo cierto es que además Unionistas tuvo muchas más ocasiones que el Astorga... pero no materializó ninguna y cierra la primera jornada con una derrota por 3-0. Un muy serio Atlético Astorga y un arbitraje excesivamente casero lastraron las opciones de un Unionistas en su puesta de largo de esta temporada.

Los de Astu comenzaron el partido con el paso cambiado tras un remate durísimo a la madera de Gonzalo en el minuto 2. Sin embargo, la presión, alta, bien trabajada y constante, de los charros propició numerosas pérdidas en el cuadro maragato y, sobre todo, que los visitantes tomasen el dominio de La Eragudina.

Pasado el cuarto de hora la grada local se llevó el primer susto con una doble ocasión de Manjón y Cristo que abortó Carmona en última instancia. No tardó Piojo en romper por su banda y presenta un balón al área que no encontró rematador. Quien sí lo hizo con su puntería y olfato goleador habitual fue Roberto Puente, quien, a la primera oportunidad que tuvo, embocó la bola lejos del alcance de Molina.

Antes del descanso, de nuevo Piojo, el más activo de los suyos junto con Manjón, tuvo oportunidad de firmar las tablas. Lo hizo con un remate seco que atajó Carmona. La segunda parte nació con los locales muy bien plantados cediendo espacios y manejando los tiempos. El conjunto local demostró manejar ese otro fútbol del que careció en algunos momentos de la pasada temporada. A pesar de todo ello, Antonio León pudo hacer un gol a su ex equipo tras saque de córner. También Manjón dispuso de un remate franco dentro del área pequeña que no aprovechó.

Se sumaban muchas ocasiones sin encontrar un gol que era esquivo. Desde luego si de algo sirvió el partido de ayer era para dar la razón a aquellos que claman por un delantero goleador para Unionistas. Cuando mejor estaban los de Astu llegaron las dos jugadas que marcaron el partido y la polémica. Primero. Una internada de De la Nava, quien fue derribado sin que el zamorano Juan Bustos decretase infracción alguna. Y segundo, acto seguido, le pitaban a Molina una pena máxima sobre un atacante rival señalándose un penalti muy discutido por los visitantes. Lo anotó Villa engañando al cancerbero.

Con el 2-0 y con Unionistas más preocupados de entrar en polémicas y tanganas, el partido bajó por completo en intensidad y calidad. Terreno muy propicio para un Astorga que demostró oficio y muchos recursos en su plantel. Cuando el choque parecía visto para sentencia, los verdes lanzaron una nueva contra en la que esta vez era Gallego el que derribaba a Jorge Rodríguez. El recién entrado en el campo firmaba su lanzamiento colocando un engañoso 3-0.

El sábado, el Bupolsa

El equipo salmantino se centra desde ya en la segunda jornada, que disputará el próximo sábado en LasPistas a las 19 horas frente al Bupolsa, que ayer ganó a La Virgen (1-0).