La UD El Espinar San Rafael, de récord Momento de un anterior partido de la UD El Espinar San Rafael. / El Norte El conjunto espinariego afronta la recta final del campeonato con seis partidos todavía pendientes de anteriores jornadas FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 20 marzo 2018, 21:34

Hay premios al máximo goleador, al portero menos goleado, al juego limpio... Y si hubiera un premio al equipo con más partidos aplazados, ese se lo hubiera llevado sin ninguna duda la UD El Espinar San Rafael. Se llevaba la estatuilla de calle. Sería el gran protagonista, desfilando por la alfombra... No tiene uno, ni dos, ni tres... Son seis partidos, seis (término muy taurino) los que tiene pendientes el conjunto de Luis Bertó en la Regional de aficionados (eso sin contar los de las categorías inferiores). Va de récord. Nadie recuerda una circunstancia parecida.

«Parece que nos ha mirado mal alguien. Intentaremos recuperarlos como sea e ir sumando los tres puntos, porque si no te hundes abajo. Nos lo vamos a tener que jugar todo en un mes y medio. Son muchos puntos los que hay en juego. Una situación así la verdad es que no nos había pasado nunca. En todos los años que llevo de entrenador en Segovia, no me había pasado algo así, nunca», apuntó el técnico Luis Bertó. De momento, el equipo espinariego ocupa el puesto 14 en la clasificación con 23 puntos, eso sí, con 20 encuentros disputados.

El primer aplazado fue a primeros del mes de enero, frente al Polideportivo Salas, partido que está previsto para finales de este mes de marzo. A la semana siguiente, también tuvo que suspender su encuentro frente al Raudense, choque que también tiene fecha; será el 1 de abril. El tercero llegó frente al Tardelcuende, previsto para el próximo 23 de abril. A primeros de febrero llegó el cuarto aplazado, frente al Carejas Paredes, choque que quedará en principio para el 1 de mayo.

A partir de ahí vivió unas jornadas más o menos con relativa tranquilidad; por lo menos jugó, que ya era bastante. Lo hizo frente al Unami, frente al CD La Granja y ante el Palencia Balompié. Pero a partir de ahí, vuelta a las andadas. La lluvia en este caso impidió que el conjunto espinariego disputase su partido en tierras sorianas frente al Norma San Leonardo, partido que se jugará el 11 de abril, miércoles, a las siete de la tarde. «Habrá que ver cómo están los jugadores, la disponibilidad en el trabajo para viajar...», añadió Bertó. Y quedaría pendiente el de esta última jornada, frente al Briviesca, que tendrá que ser en principio también un día de diario. Agenda completa. Mejor no hacer otros planes.

Es posible que algunos de estos partidos aplazados se disputen ya en el campo de Los Llanos. De momento, el club tiene una recepción parcial, «en la que el Ayuntamiento nos autoriza ya a poder entrenar pero nos falta que esté completo». Parece ser también que este miércoles representantes de la Federación comprobarán el estado del campo. «Imagino que ya para Semana Santa los partidos aplazados ya los jugaremos allí», dijo Bertó.

Por lo menos, el equipo ha recuperado últimamente algo la normalidad en cuanto a los entrenamientos. «No nos ha pasado como las dos nevadas anteriores que no nos permitieron utilizar el campo. Hemos entrenado en Los Llanos, aunque tenemos el problema de la luz, con una torreta solo no se ve mucho para poder entrenar».