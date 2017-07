Eurocopa Femenina España se juega los cuartos ante Escocia Las jugadoras de España, conjurándose ante Inglaterra. / Efe El conjunto de Jorge Vilda necesita ganar para no depender del Inglaterra-Portugal DANIEL PANERO Jueves, 27 julio 2017, 12:34

Todo o nada. Eso es lo que tendrá la selección española cuando concluya el último partido de la fase de grupos que disputa este jueves a las 20.45. El conjunto que dirige Jorge Vilda se juega el ser o no ser ante Escocia en un encuentro clave para seguir en la Eurocopa. Una victoria garantiza el pase a cuartos de final, mientras que un empate o una derrota puede ser suficiente si Portugal no logra un resultado mejor ante Inglaterra.

«Es la Eurocopa más igualada de los últimos tiempos, pero seguimos dependiendo de nosotras. Si sacamos un resultado favorable pasaremos la fase de grupos», aseguró Marta Corredera en la previa del choque. Sus palabras reflejan la confianza del equipo en un momento complicado. La dolorosa derrota ante Inglaterra el pasado domingo devolvió los fantasmas sobre el nivel real de la selección española en este tipo de certámenes. Pese a ello, el bloque sabe que un triunfo ante las Escocia devolvería la ilusión por lograr algo grande.

El rival es propicio. Escocia se ha convertido en la cenicienta del grupo D. Inglaterra le asestó un severo correctivo al imponerse por 6-0 en el debut y Portugal volvió a meterse en la pelea por la clasificación al lograr una victoria por 1-2. Esos ocho goles en contra coinciden con el historial que España mantiene frente a las británicas. El equipo que dirige Jorge Vilda se ha enfrentado a las escocesas en cuatro ocasiones y ha cosechado tres victorias y un empate, con once goles a favor y cuatro en contra.

Todas las señales dan como clara favorita a España, pero las jugadoras españolas no quieren que el optimismo desproporcionado juegue en su contra y aseguran que que no será un partido sencillo. «El nivel está muy alto y cualquier equipo te puede dejar fuera», afirmó Jennifer Hermoso, una de las referentes del equipo que dirige Jorge Vilda. Este jueves ha llegado la hora de la verdad, ya no hay margen de error.