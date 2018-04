En la élite futbolística El defensa palentino Charly gana la fase nacional de la Copa de Regiones UEFA, junto al combinado de Castilla y León Charly, primero por la derecha, aplaude en la final de la Copa de Regiones UEFA. / FCYL ESTHER BENGOECHEA Palencia Martes, 3 abril 2018, 11:23

Carlos Fernández ‘Charly’ se proclamó, junto al resto de la selección de Castilla y León, campeón de España y jugará la fase intermedia internacional de la Copa de Regiones UEFA en Ucrania. Charly fue el único futbolista palentino del combinado regional en colgarse la medalla de oro, billete para la siguiente fase donde se medirán a rivales de la talla de Ucrania, Finlandia y Azerbaiyán. «Ha sido una experiencia realmente buena. Se ha notado que la temporada ya va pesando porque algunos jugadores tuvieron sobrecargas, y más con la semifinal el viernes y la final el domingo», señala Charly.

«Para mí es un orgullo representar a Palencia. Lo he hecho lo mejor que he podido»

La selección regional, con Mario Sánchez al frente, se impuso el viernes a Aragón, con un gol de Juanan en el minuto 86. Cuarenta y ocho horas más tarde, volvían a vestirse de corto para enfrentarse en la final al Castilla-La Mancha. Sin goles durante el partido, transcurrió la prórroga también sin tantos y se llegó a los temidos penaltis, donde se impuso el conjunto castellano y leonés. «No me tocó tirar ninguno, pero con la mala experiencia del año pasado con el Cristo Atlético en el ‘play off’, dudaba un poco. Pero si hubiera tenido que tirarlo, pues con confianza y a meterlo», señala Charly, que celebró el triunfo -junto al resto de la plantilla- brindando con cava en el hotel, antes de volver cada uno a su destino.

El defensa del Zamora evita la polémica de ser el único jugador palentino con la elástica regional. «Sí que hay calidad futbolística en Palencia, pero el que decide ahí es el míster. Yo no sé más», argumenta el central palentino. «Para mí es un orgullo representar a Palencia. Lo he hecho lo mejor que he podido para llevar muy lejos el nombre de mi tierra», afirma.

La siguiente parada del combinado de Castilla y León es en octubre, pero nadie garantiza a los jugadores estar disputándola. «Puede pasar cualquier cosa hasta entonces porque es una temporada nueva y te puede fichar un equipo de otra comunidad o lograr el ascenso y subir a Segunda B», afirma. Un requisito indispensable para poder jugar en esta selección es formar parte del Grupo VIII de Tercera.

«Nos tratan de una manera muy profesional porque te levantas y te pesan, y luego desayuno, fisioterapeutas, entrenamientos y descanso. Todo esto en hoteles de cinco estrellas y todo estupendo. La verdad es que es una maravilla», concluye.