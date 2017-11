FÚTBOL Duelo de goleadores palentinos en Segunda B Canario conduce el balón ante la presión de Manu Hernando. / LAURA PÉREZ Reparto de puntos en la cita liguera entre el Real Madrid Castilla y el Toledo, con las dianas de Manu Hernando y Canario ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 21 noviembre 2017, 11:35

El estadio madrileño Alfredo di Stefano albergó el duelo del fútbol palentino de Segunda División B, midiendo al Real Madrid Castilla de Manu Hernando con el Toledo de Alberto Castaño ‘Canario’. La cita liguera, correspondiente a la decimoquinta jornada, se volvió más morada que nunca con los dos jugadores de la ciudad del Carrión como protagonistas de su equipo y del partido.

El central de la cantera merengue Manu Hernando adelantaba a los de Solari con un certero remate de cabeza, en una falta en el minuto 32. Pero poco duró la alegría entre los merengues, ya que cuatro minutos más tarde igualaba la contienda, tras afinar el disparo al palo izquierdo de Belman, el delantero palentino Canario.

Y con reparto de puntos concluyó el primer choque entre los dos palentinos. «Al terminar el encuentro, me acerqué a saludarle porque, aunque él no se acordaba mucho, yo le di el Trofeo Plaspisa en mi primer año en el Palencia», reconoce Canario, que defiende por segundo año consecutivo la camiseta del conjunto toledano. Manu Hernando reconoció que le sonaba Canario, pero los nueve años de diferencia entre los dos futbolistas es clave para que no hayan coincidido antes en el fútbol palentino, ni en el fútbol en general.

A Canario le llamaron desde la organización de Plaspisa para que acudiese a ver la final y para que entregase el trofeo al ganador. Esa fue la primera vez que se cruzaron ambos palentinos, corría el año 2009 y Manu Hernando militaba en las filas de la CIA.

El defensa palentino ha vuelto al equipo titular del Real Madrid Castilla, después de varias jornadas castigado en el banquillo de Solari. El central, que entrena a menudo a las órdenes de Zidane con el primer equipo, destacó desde muy pequeño por su calidad sacando el balón desde atrás y aterrizó en las categorías inferiores del Real Madrid en el año 2010.

«Para nosotros, lograr sumar un punto fuera de casa es un gran resultado», señala Canario, cuyo equipo ha tardado en carburar en este inicio de temporada. «Las lesiones nos están castigando un poco, pero seguimos peleando», concluye, con su equipo en la decimosexta posición.