Diego León cuelga las botas Diego León intenta robar el balón a Xavi Hernández, en su etapa con el Al-Mesaimeer de la liga catarí. / El Norte El palentino, que ha jugado la última temporada en Catar, será agente de jugadores ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 6 junio 2018, 11:33

Tras una vida dedicada al fútbol, el palentino Diego León ha colgado definitivamente las botas esta temporada a sus 34 años. Toda una vida unida al mundo del deporte que le ha servido para jugar en muchas ligas de Europa, entre ellas la Bundesliga de Alemania. Una carrera deportiva que se resume de forma numérica en más de 300 partidos, cerca de 50 goles y más de 20.000 minutos en los once equipos en los que ha militado durante su trayectoria deportiva.

Precisamente, en la última temporada, el palentino ha vestido la camiseta del Al-Mesaimeer de la liga catarí, donde se ha enfrentado con ilustres jugadores como Xavi Hernández o Seydou Keita, que, al igual que León, encaran el resto de su carrera deportiva lejos de los flashes y las grandes portadas de los medios de las grandes ligas.

Con apenas 11 años, el palentino Diego León hizo las maletas rumbo a Madrid para desembarcar en las categorías inferiores del conjunto blanco. El jugador se asentó en la ciudad y en el club y rápidamente empezó a quemar etapas en el Madrid hasta que una fatídica lesión le truncó la prometedora carrera. Enrolado en el Real Madrid C y entrenando con el primer equipo, León tuvo la mala suerte de fracturarse la tibia derecha en un encuentro de Tercera División contra el Puerta Bonita de Carabanchel.

Periplo europeo

Tras recuperarse y acabar su periplo de blanco, León puso rumbo a la Bundesliga alemana, donde jugó dos temporadas en el Arminia Bielefeld. Entre las dos temporada, el centrocampista de corte ofensivo no llegó a disputar veinte partidos, lo que le obligó a cambiar de aires. En 2006 aterrizó en el Grasshopper de la Super Liga Suiza, donde se vio una de las mejores temporadas de León, pues marcó cuatro goles en 33 partidos. Esa campaña y el inicio de la siguiente le sirvió para firmar por el Barnsley FC de la Football League Championship, del que aún se recuerda un golazo de falta directa desde 35 metros. «Durante mi carrera deportiva he conseguido llegar a ser profesional. Que mi carrera podría haber sido más grande si hubiese tenido más suerte, pues sí. La carrera ha sido muy buena y con grandes experiencias, sobre todo, a nivel personal, pues he conseguido jugar en ligas como la catarí, inglesa, alemana.... Me llevó todo eso», señaló ayer León.

Según iban pasando las temporadas, a León se le iba calificando de jugador trotamundos, pues, tras su paso por la Unión Deportiva Las Palmas de Segunda División, el centrocampista empezó de nuevo su periplo por Europa, al fichar por equipos como el SV Wacker Burghausen de Alemania, el Nea Salamis Famagusta y el Doxa Katokopias de Chipre y el Kerkyra y el Olympiakos Volos de la liga griega. «El fútbol ha sido todo en mi vida. Me ha dado todo. Con 11 años me fui de casa y la liga alemana me ha dado a mi mujer. Todas esas cositas que me han pasado han sido los desenlaces del fútbol», apostilló León.

Aunque el último equipo de León ha sido el Al-Mesaimeer catarí, en más de una ocasión ha sonado para volver al fútbol palentino como en el verano de 2016, cuando el Deportivo Palencia ascendió a Segunda División B. En aquella ocasión, las pretensiones económicas impidieron que ambas partes llegasen a un acuerdo. «Creo que después de estar en Catar era el momento oportuno, ya que fue una experiencia maravillosa. Quería acabar mi carrera en lo más bonito y no ir 'robando' de otros equipos y de otras formas, porque todos los que estamos en este mundo sabemos que el fútbol se acaba. Es difícil tomar esa decisión, pues este deporte es lo más grande para los futbolistas y al que le gusta», sentenció ayer León, quien asegura que los problemas físicos van apareciendo a lo largo de los años. «El cuerpo a veces te dice que ya no puedes jugar al mismo nivel y a mí ya me lo estaba diciendo», añadió el exmadridista.

Ligado al deporte

Al colgar las botas y desde Alemania, Diego León seguirá ligado al mundo del fútbol, pero en esta ocasión como representante de jugadores a través de una empresa que operaría en Alemania y España. «Ahora estoy empezando una nueva etapa como agente de jugadores. Creo que es el momento. Estoy con una empresa alemana que va a tener oficina en Madrid», señaló ayer el exfutbolista palentino, que no descarta vivir en los próximos años en España. «En los próximos meses empezaré a viajar entre Alemania y Madrid y seguramente ya nos instalemos en España a vivir», concluyó Diego León.

Una vez en la capital de España, Diego León tendrá la oportunidad de volver de nuevo a su quería Palencia, aquella ciudad que dejó hace 33 años para perseguir el sueño de ser futbolista profesional, hecho que ha logrado en diferentes países europeos.

Y es que Diego León inauguró una hornada de jóvenes futbolistas palentinos que han llegado a vivir de este deporte, además de competir en grandes ligas como lo son actualmente el portero del Villarreal e internacional de la selección española Sergio Asenjo o las promesas del Real Madrid, el central Manu Hernando y el mediapunta César Gelabert.