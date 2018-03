TERCERA DIVISIÓN Diego Abad, el goleador talismán de Unionistas CF Diego Abad es felicitado por Carlos de la Nava durante un amistoso ante el Guijuelo. / MANUEL LAYA Cada vez que el delantero burgalés ha marcado, el equipo salmantino se ha puesto líder de Tercera esta temporada JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 20 marzo 2018, 15:55

Es la eficacia personificada en Unionistas:dos goles en apenas 179 minutos de juego. O lo que es lo mismo, un gol por partido entero.El delantero burgalés Diego Abad llegó el pasado 8 de enero al club blanquinegro para reemplazar la salida de Oskar Martín en Navidades rumbo al Calahorra. De momento ha disputado ocho partidos, uno como titular y siete como suplente repartidos en esos escasos 179 minutos globales que le han servido a Abad para anotar dos goles. Y vaya dos goles. Se podría decir que es talismán para el equipo de Astu porque cada vez que él ha marcado, Unionistas se ha puesto líder del grupo VIII de la Tercera División. Ya pasó en Cebreros con 0-0 en el marcador y Abad abrió la cuenta del equipo en el 65, una victoria que luego sentenció Carlos López en los minutos finales ante la Cebrereña. Y el último tanto llegó este pasado domingo en la prolongación cuando en el minuto 91 marcó el tanto de la victoria ante el Atlético Bembibre, triunfo que, unido al empate del Astorga en el Helmántico ante el Salmantino, permitía a Unionistas recuperar el primer puesto a falta de ocho jornadas.

El domingo salió en los últimos 15 minutos al partido en La Devesa. «Yo siempre salgo a por todas, tenga un minuto o 90. A todos los jugadores nos gusta jugar todo, eso está claro pero últimamente me está tocando aportar desde fuera», expresa a Abad, que reconoce que se enteró de que ese gol suponía el liderato del equipo «cuando terminó el partido. Lo estaba celebrando con los compañeros y escuché a Astu hablar con Tom al respecto y eso, como es lógico multiplicó mucho más nuestra alegría porque al saber que el Astorga había empatado en el Helmántico nos poníamos ya líderes de nuevo».

Abad revela una curiosa conversación con Manjón, el otro delantero centro del equipo, previa a su gol ante el Atlético Bembibre:«La semana anterior, ante el Almazán, recuerdo que en la última jugada le dije yo a él que iba a marcar en esa falta lateral y lo hizo... y este domingo fue él el que me dijo a mí que iba a terminar marcando yo». La relación entre los delanteros centros es muy buena pese a que se ‘disputan’ la única plaza disponible:«Sí, tenemos muy buena relación y eso pocas veces se ve entre delanteros porque siempre hay mucha competencia. Isaac me acogió muy bien desde el inicio y la buena relación que tenemos entre todos ayuda al vestuario. Eso se nota porque el gran beneficiado siempre es el equipo», dice.

El delantero reconoce que cuando firmó por Unionistas sabía que los minutos iban a estar caros «pero no tanto. Hay mucha calidad en el equipo y todos siempre queremos jugar pero la verdad es que sí que esperaba haber jugado algún minuto más hasta el momento».

De lo que está convencido el punta burgalés es de que una vez recuperado el primer puesto, «de aquí ya no nos baja nadie en las últimas ocho jornadas, eso lo tengo muy claro, dicho siempre desde la humildad y el trabajo y el respeto al resto de equipos. Pero esto ya no nos lo puede quitar nadie», expresa Diego Abad, que añade que «la Liga está muy cara pero quedan 24 puntos en juego y yo creo que debemos ir a por los 24. Quizá nuestro calendario pueda parecer más asequible que el del resto de rivales directos pero puede ser un poco engañoso porque los de abajo se están jugando mucho también». De lo que no tiene dudas Abad es de que «Unionistas será líder al final de la Liga. Luego veo al Astorga y al Cristo con la gran racha que lleva. Y luego La Bañeza, Salmantino, sin olvidar a Arandina y Tordesillas sin duda».

Mensaje de Luis Milla padre

Tras su tanto en Bembibre, Abad recibió ayer muchas felicitaciones. Pero una muy especial: Luis Milla, exjugador del FCBarcelona y Real Madrid y actual seleccionador de Indonesia y padre de Milla, jugador del Tenerife y ex del Guijuelo. «Me llevo muy bien con él, es como mi otro padre futbolístico. Me anima y hoy me ha mandado un mensaje que dice ‘me alegro. Acuérdate siempre de los malos momentos y los buenos, siempre con medida y equilibrio. Buen remate».