El Deportivo Palencia jugará en Regional Preferente Paco Serrano, a la izquierda, junto con el presidente del club, Javier Rodríguez. / Marta Moras El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Majadahonda deniega la medida cautelar, en la que el club solicitaba paralizar el descenso de categoría EL NORTE Palencia Martes, 8 agosto 2017, 14:42

El Deportivo Palencia jugará la próxima temporada en Regional Preferente. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Majadahonda ha denegado la medida cautelar del descenso a Regional solicitada por el Deportivo Palencia.

El objeto del litigio principal versaba sobre la pretensión de que se declarase nula la reunión de la Comisión Mixta de Segunda División B del 22 de junio de 2017, en la que informaron al club que debía justificar indubitadamente el pago a varios futbolistas de Deportivo Palencia.

«A la larga voy a ganar el pleito. Si no me admiten ahora en Tercera, lo terminarán haciendo en otro momento. Estoy casi seguro de esto, porque he visto todas las trampas que hay en la Comisión Mixta», afirmó antes de acudir al juzgado el gestor económico del club, Paco Serrano.