TERCERA DIVISIÓN Un derbi entre amigos del CF Salmantino y Unionistas de Salamanca David Gallego, Juanan, Piojo, Coque y Carlos de la Nava, ayer en la Plaza Mayor de Salamanca. / MANUEL LAYA Los salmantinos Gallego, De la Nava, Piojo, Juanan y Coque analizan el partido de este domingo en el Helmántico JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 23 noviembre 2017, 12:46

Son amigos, salmantinos... y el domingo se verán las caras en el derbi en el Helmántico. Coque y Juanan, por parte del CF Salmantino UDS, y Gallego, Piojo y Carlos de la Nava, de Unionistas de Salamanca, aceptaron ayer el ‘reto’ de hablar de un partido especial para todos ellos, pero sobre todo para el fútbol de Salamanca que hace solo cuatro años perdió para siempre a la añorada UDS. Todos, eso sí, no tienen dudas a la hora de pedir a las aficiones respeto para el otro club de la capital y sus sentimientos.

«Pase lo que pase el domingo en el campo, se quedará ahí en el campo y los amigos están por encima de todo. Es un partido más, no creo que sea brusco de tarjetas. Quizá sí que durante el partido haces alguna broma, pero entradas duras seguro que no», reconoce Coque, mientras que Juanan recuerda que «a Carlos lo conozco desde que entré en la UDS en categoría alevín de primer año. Me había enfrentado ya a Gallego en el Villaralbo», mientras que Piojo expresa que «son muchos años vividos juntos en la cantera de la UDS. Tengo buena relación especialmente con Tejedor, Garban, Coque... Son 90 minutos, todos queremos lo mejor para todos porque somos amigos, y que sea una fiesta para demostrar al mundo del fútbol que Salamanca tiene mucha hambre de fútbol». Eso sí, Carlos de la Nava no deja de avisar de que «vamos a seguir teniendo la misma relación el lunes, aunque luego en el campo no hay amigos. He jugado también contra mi hermano y anda que no nos hemos dado patadas. En el campo nos debemos a nuestro club», señala con la sonrisa en la boca, mientras que David Gallego afirma en tono más serio que «lo que pase en el campo no va cambiar nuestra amistad».

Los futbolistas no ocultan que los piques son constantes entre ellos en los días previos al duelo. «En los grupos de whattsapp sí que hay más bromas de lo habitual en estos días previos», cuenta Coque, mientras que Juanan comenta entre risas que a Carlos le he dicho que si juega, que se ponga espinilleras (ríe)... es mi amigo».

A la hora de hablar de favoritismos, el que más claro lo tiene es Piojo. «Evidentemente nosotros porque a nivel clasificatorio estamos primeros. Ellos tienen bastante más presión porque si nosotros perdemos seguiremos líderes, mientras que ellos si pierden se van a ocho y si su objetivo es el primer puesto, igual ya es una distancia un poco importante». Juanan no lo tiene tan claro porque «en estos derbis es difícil sacar un favorito. Quizá jugar en casa nos puede beneficiar, pero no creo que lo haya. Nosotros, que no hemos ganado en casa con Calderé , tenemos que dar un golpe encima de la mesa para no descolgarnos mucho del líder porque la primera posición es lo que queremos». Su compañero Coque piensa que ganará «el equipo que mejor esté en las áreas, eso será decisivo. Los dos tenemos plantillones y jugadores desequilibrantes». El que no se moja en este sentido es Gallego:«No lo sé, eso es más para la prensa. Somos dos grandes equipos que luchamos por el ascenso», apunta el polivalente jugador.

Una fiesta del fútbol

De lo que no hay duda en ambos ‘bandos’ es de que el partido del domingo en el estadio Helmántico debe ser una fiesta del fútbol salmantino. «La gente tiene que llenar el Helmántico y que el lunes se hable en la prensa de la fiesta del fútbol en Salamanca más allá del resultado, que se vuelva a ver el Helmántico lleno y que las aficiones se respeten como lo vamos a hacer los jugadores. Tenemos que ser un ejemplo», desea el centrocampista Juanan.

Su compañero de club, Coque, certifica que «hay que recalcar que solo sea una fiesta del fútbol, que no haya ningún problema entre aficiones. Los jugadores pedimos que las aficiones animen a su equipo todo lo fuerte que se pueda, que nosotros daremos el 110% es el campo. Esto es solo un partido de fútbol».

Por su parte, Piojo no duda de que «si algo tiene la afición de Unionistas es que siempre ha sido ejemplar, no entiendo por qué esta semana va a ser diferente y tengo claro que esta semana van a seguir siendo ejemplares. Nos animan siempre los 90 minutos y estoy seguro de que si perdemos nos van a animar igual como siempre. De nuestra afición no tengo dudas de que no va a pasar nada, y a la suya le digo lo mismo, que animen al os suyos, que nos piten si quieren pero que no intenten buscar trifulcas con nuestra afición porque eso no beneficia al fútbol ni a Salamanca».

El punta de Unionistas de Salamanca, Carlos de la Nava, argumenta que «será bonito ver ese pedazo de estadio con el ambiente que va a haber, con las dos aficiones, seguro que va ser una bonita fiesta para que el fútbol en Salamanca vuelva a tirar para arriba».

Las sensaciones de Piojo

Piojo, uno de los mejores canteranos salidos de la UDSalamanca en los últimos años de vida del club, explica cómo se siente cuando pisa el Helmántico. «Es muy diferente a cuando estaba la UDS. El partido del domingo es especial porque vuelves al estadio donde guardo mis mejores recuerdos como futbolista pero no hacerlo contra la Unión o con la camiseta de la UDS para mí es diferente. Hace que sea menos especial. Jugué allí con el Guijuelo ante el Atlético de Madrid, con el campo a reventar, que es posiblemente el partido más importante de mi carrera, y yo no sentía lo mismo que cuando me ponía la camiseta de la UDS».

Por último, y en cuanto a la ‘guerra’ de símbolos de la UDSalamanca que los dos clubes mantienen desde hace años, Juanan, del Salmantino, confiesa que «eso en el vestuario se vive al margen, sabemos que es un partido especial, pero solo hay tres puntos en juego. Eso queda para la directiva, nosotros a jugar».