El Deportivo Palencia solo piensa en Tercera

La salida de Pablo Carmona, otro lío para la directiva

El Atlético Astorga anunciaba el 28 de julio el fichaje del portero Pablo Carmona. Ese mismo día, el gestor económico del Deportivo Palencia, Paco Serrano, aseguraba que «Carmona nos ha pedido la carta de libertad pero aún tiene tres años de contrato y es muy valioso para nosotros», y ayer se pronunció el guardameta vallisoletano. «Tenía contrato con el club, pero me he movido por mi parte para rescindirlo. Por el descenso administrativo, Paco Serrano me dijo que lo moviese a través de AFE. He intentando hablar con Paco, pero no he podido contactar con él», afirmó el portero vallisoletano.

«Federativamente sí que tengo la carta de libertad, porque el club solo me había inscrito esta temporada, por lo que el 30 de junio de 2017 se acababa esa ficha», explicó Carmona.

Si el club jugase finalmente en Tercera, Carmona desconocería su futuro. «Me he comprometido con el Astorga, siempre y cuando el club me dé la carta de libertad», concluyó el portero, que el 18 de agosto tendrá un acto de conciliación para resolver su situación.