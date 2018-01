FÚTBOL | SEGUNDA B El delantero palentino Canario deja el Toledo y ficha por el Baleares Canario posa con la camiseta del Atlético Baleares. / GUIEMSPORTS «Recibí una oferta económica muy superior que no podía rechazar», señala el palentino, que ya debutó el domingo con su nuevo equipo ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Miércoles, 10 enero 2018, 12:03

«En Toledo he estado como en casa, además al lado de Palencia. En realidad creo que se ha convertido en mi segunda casa. Me han tratado muy bien todos y me ha dado mucha pena tener que irme, pero era una oportunidad económica que no puedo rechazar», señala el delantero palentino Alberto Castaño ‘Canario’, que defendía la camiseta del conjunto toledano desde enero de 2017 y tenía contrato por toda la presente temporada. «Me llamaron mis agentes con una oferta muy superior a la actual, y no podía decir que no», agrega.

Canario se incorporó a la disciplina insular el 4 de enero, después de hacer la maleta y despedirse de todos en su antiguo club. Un día más tarde, y después de ser presentado por su nuevo equipo, participó en su primer entrenamiento a las órdenes de Horacio Melgarejo, con quien debutó el domingo ante el filial del Villarreal. Canario ha disputado esta temporada 17 partidos con el Toledo, en los que ha conseguido 5 goles.

El atacante ha firmado hasta junio de 2019 con el Atlético Baleares. «Otro de los motivos que me ha hecho venir ha sido tener un contrato por año y medio», reconoce Canario. El objetivo de su nuevo club es lograr la permanencia esta temporada, actualmente está en el ‘play out’ y luchar por el ascenso a Segunda la próxima temporada.

Patrick Messow, director deportivo del club, valoraba muy positivamente la llegada del delantero. «Estamos muy contentos de tener a Canario en nuestro equipo porque tiene uno contra uno, desborde y nos va a aportar muchas cosas». Y es que la pasada temporada se vieron las caras el Toledo y el Baleares en la fase de ascenso, donde lograron la clasificación -que no el ascenso- los insulares.

Canario llega para ser importante en su nuevo club. Conoce a la perfección la categoría, ya que ha disputado 228 encuentros en los que ha logrado 23 dianas.