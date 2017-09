Fútbol Siempre quedará la Liga Ayrton, en un momento del partido frente a la Ponferradina. / Antonio de Torre La Gimnástica Segoviana se quedó muy cerca de hacer realidad su sueño copero, pero cayó eliminada frente a la Ponferradina FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 20 septiembre 2017, 23:52

No es que se vean mucho;alguna llamada de vez en cuando, algún mensaje, alguna carta para no perder el contacto... Pero cuando quedan y tienen una cita, saltan chispas de pasión y de ilusión. Es lo que le sucede a la relación de la Gimnástica Segoviana con la Copa del Rey. Es una competición muy querida y de muchos recuerdos. Buenos... y otros no tanto, aunque no fue una eliminación tan traumática.

La Gimnástica Segoviana se quedó a las puertas. El premio gordo (enfrentarse a un Primera División, de los que está en competiciones europeas) cayó en La Albuera, pero fue la Ponferradina la que llevaba el número bueno. Los décimos de la Segoviana, aproximaciones, muy cerca de saltar de alegría, pero esta vez no. ¿Se imaginaban a la Segoviana en el Wanda Metropolitano? ¿En el Bernabéu o en el Nou Camp? La respuesta positiva no es producto de ninguna sustancia;no era tan descabellado, aunque se va a quedar en eso, en un deseo. Otra vez será...

0 Gimnástica Segoviana Pablo, Borja Plaza, Rubén, Javi Marcos (Domingo, min. 86), Anel, Manu, Asier, Fernán, Ayrton, Dani Calleja (Ivi, min. 69) y Quino (Dani Arribas, min. 60). 1 SD Ponferradina Dinu, Yac, Baró, Jon, Andy, Cidoncha, Isi (Menudo, min. 55), Néstor Salinas, Jorge García, Yuri (Pallarés, min. 71) y Ríos Reina (Caiado, min. 8). Gol: 0-1, min. 58, Caiado. Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias, de Madrid, auxiliado en las bandas por Masso Granado y Alonso Campos. Mostró tarjeta amarilla a Borja Plaza por la Segoviana, y a Cidoncha y Caiado por parte visitante. Incidencias: Algo más de 1.800 espectadores en La Albuera,

La Copa es otra historia. Esta vez el equipo segoviano sí que fue reconocible, ofreciendo otra imagen muy diferente y los jugadores gimnásticos saltaron al terreno de juego heridos en su orgullo propio, queriendo demostrar que lo de Toledo fue un accidente; doloroso, sí;pero un accidente.

El fútbol tiene sus leyes. Y se cumplió una de ellas. Minuto 58. Zapatazo de Ayrton que pega en el larguero, incluso el bote podía haber sido más generoso, pero ni en eso está teniendo suerte la Gimnástica. Ya son más de un tiro al pie. Mejor no pensar en otras partes del cuerpo. Tampoco está de más un poco más de fortuna. De repente, la Ponferradina que arma el ataque y el balón llega a Yuri (habría que mirar su posición). Su pase lo remata al fondo de la red Caiado.

Ya había manifestado Abraham García, que el equipo iba a presentar novedades respecto a ese partido de Toledo. Y las hubo, con la presencia en el once inicial de Asier Arranz, Ayrton y Dani Calleja. También estuvo Manu, que tuvo que retirarse del partido en Toledo por culpa de unas molestias, pero que completó un gran partido;omnipresente en todas las acciones, tanto defensivas como ofensivas. Todo lo hizo bien. Todo.

En el minuto 8, la Ponferadina sufrió el primer revés, con la lesión de Ríos Reina. Su puesto lo ocupó Caiado, autor del gol de la victoria de su equipo. Una buena internada de Dani Calleja y un pase a Fernán levantaron los aplausos y los gritos de ánimo (El 'sí se puede' estuvo presente hasta el final). Fueron los mejores minutos locales, con un equipo achuchando. Pisaba el acelerador, disipando las dudas de si la goleada que recibió en Toledo iba a pesar en su estado de ánimo y en su juego. Todo lo contrario, la mejor noticia era que la Ponferradina no llegaba con peligro, aunque un remate de Andy salió fuera por poco.

Un cabezazo de Anel hizo levantar los ánimos de la hinchada local. Cualquier acción era aplaudida. e incluso se cantó el gol por culpa del efecto óptico en un remate de Borja Plaza. El partido entraba en su recta final en esa primera parte y el balón se fue a córner. Con empate a cero se llegó al descanso. Bocadillo, y a esperar la segunda parte.

Aguantó bien la Segoviana las acometidas iniciales de la Ponferradina. Pero llegó otra de esas acciones crueles. Ayrton pegó al balón con el alma y todas sus fuerzas, pero no quiso entrar. Se cantaba el gol en La Albuera. Y cuando aún estaba lamentándose la hinchada, llegó el mazazo con el tanto visitante. No dio tiempo ni a quitarse las manos a la cabeza.

Con el marcador a favor, la Ponferradina quiso enfriar el partido. El conjunto de Abraham García lo intentó hasta el final, con Dani Arribas, Ivi e incluso Domingo saliendo de refresco. Lo intentó hasta ese remate de Asier que se fue fuera por poco. Adiós al sueño, pero queda la realidad de la Liga.