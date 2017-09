La Segoviana quiere al 'Exento Fútbol Club' Fernán, Rubén y Ayrton celebran un tanto conseguido en la primera ronda del a Copa del Rey. / Óscar Costa FÚTBOL Abraham García apuesta por acceder a la cuarta ronda de la Copa del Rey sin tener que jugar la tercera QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 7 septiembre 2017, 22:13

Casi la misma expectación que el partido de Liga (para algunos puede incluso que más) tendrá el sorteo que tendrá lugar este viernes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y del que saldrá el próximo rival de la Gimnástica Segoviana en la Copa del Rey. Si es que hay rival, ya que existe la probabilidad –un 10%– de que el conjunto dirigido por Abraham García acceda directamente, sin la necesidad de derramar una gota de sudor, a la cuarta ronda de la competición, donde se enfrentaría a finales de octubre a uno de los siete equipos españoles que compite esta campaña en competición europea. Es decir, o el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad o Athletic Club de Bilbao.

Posibles rivales OLOT. Grupo III. FUENLABRADA. Grupo I. PONFERRADINA. Grupo I. TALAVERA DE LA REINA. Grupo I. FORMENTERA. Grupo III. CALAHORRA. Tercera División. LLEIDA ESPORTIU. Grupo III. CARTAGENA. Grupo IV. REAL MURCIA. Grupo IV. ELCHE. Grupo III. HÉRCULES. Grupo III. LOGROÑÉS. Grupo II

En el sorteo de esta mañana estarán presentes un total de veintitrés equipos, de los cuales doce accederán a la cuarta ronda donde ya entrarán en competición los veinte clubes de Primera División. Habrá un bombo con los diez equipos de Segunda División, que se enfrentarán entre ellos en el estadio del equipo cuya bola se extraiga en primer lugar. El mismo procedimiento se empleará con los doce equipos de Segunda División B, entre los cuales se encuentra la Gimnástica Segoviana, y el Calahorra, el único club de Tercera División que permanece con vida en la competición. Se configurarán seis eliminatorias, quedando un equipo exento de tener que disputar la tercera ronda que accederá de forma directa a dieciseisavos de final. No podrán hacerlo el Formentera, el Hércules y el Fuenlabrada, ya que ya han avanzado de fase de dicha forma en una ronda previa de la competición.

«El ‘Exento Fútbol Club’ es un buen rival», bromeó ayer Abraham García sobre sus preferencias para el sorteo de esta mañana. «Si no nos puede tocar ese lo que queremos es jugar en casa. Jugar aquí siempre es bonito y es bueno para los intereses del club. Si no podemos jugar en La Albuera, que sea un rival que esté cerca y que tenga un buen campo para que la gente se anime», continuó el técnico madrileño, quien reconoció que el equipo no dejó de creer en ningún durante el choque frente al Marbella. «Desde un primer momento estábamos convencidos de que lo podíamos conseguir», declaró.

En el caso de que el deseo de Abraham García se cumpla y la Gimnástica Segovia acceda directamente a la cuarta ronda de la Copa del Rey, el club gimnástico se ahorraría el esfuerzo físico –y el riesgo de la eliminación– pero no recibiría los fondos económicos correspondientes por superar la tercera fase. Un mal menor, sobre todo teniendo en cuenta la taquilla que la entidad recaudaría en un duelo en La Albuera frente a un equipo de Primera.