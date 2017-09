Una gran oportunidad Abraham García dialoga con sus jugadores antes del entrenamiento de este miércoles. / Antonio de Torre FÚTBOL La Gimnástica Segoviana se mide esta tarde al Marbella en la segunda ronda de la Copa del Rey QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 6 septiembre 2017, 12:21

Hablar de finales cuando todavía no ha transcurrido ni una sola semana del mes de septiembre puede resultar osado. Seguramente lo sea. Y más cuando uno de los equipos que tomarán parte de la misma disputa la competición como un premio al buen hacer realizado durante la temporada pasada, en la que se logró el ascenso a Segunda División B tras conquistar por tercera vez en su historia el campeonato del grupo VIII de Tercera División. Pero la Gimnástica Segoviana es un equipo ambicioso que viaja hoy hasta Marbella con poco que perder y mucho que ganar.

Los de Abraham García, tras realizar una única sesión de entrenamiento después del partido frente al Rápido de Bouzas, viajan hasta la localidad malagueña esta misma mañana con cierto cansancio en las piernas pero con la ilusión por bandera. El reto que tienen ante si es apasionante y debe ser tomado como tal. Como un premio y no como un objetivo. Si logran pasar de ronda estarán a las puertas de vivir otro momento histórico para la entidad, como lo fueron los vividos frente al Athletic Club de Bilbao en 2004 y frente al Sevilla en 2006. En caso contrario, se pondrá fin a una bonita aventura y se centrarán los esfuerzos en el campeonato liguero, el verdadero objetivo de la temporada de los azulgrana.

Desde el punto de vista deportivo la Gimnástica Segoviana tiene muy poco que ganar en la Copa del Rey. No es su objetivo y su futuro en la competición se antoja complicado una vez entren en juego los equipos de Primera División. Pero desde el punto de vista social y económico su supervivencia en el torneo del K.O. otorga un puñado de oportunidades a la entidad azulgrana, que sueña con ver sobre el césped de La Albuera a un Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid a finales del mes octubre. Para eso, para que un equipo de Primera que juega competición europea sea el rival de los azulgrana en Copa, los gimnásticos primero deben eliminar al Marbella y posteriormente al rival que depare el sorteo de este mismo viernes.

La presencia de uno de los mejores equipos del país en La Albuera sería un atractivo como pocos para que la masa social del club segoviano continúe creciendo. Superado el millar de abonados para la presente temporada, un nuevo pelotazo en Copa del Rey podría hacer que la Segoviana batiese cifras nunca antes vistas en La Albuera. Pero además, con cada éxito del equipo en la competición los azulgrana recibirán una cantidad extra de dinero –cuya cantidad concreta todavía no conoce el club– que sería más que bien recibida para una entidad que cuenta con uno de los presupuestos más bajos de Segunda División B. Por lo pronto, el viaje y la estancia en Marbella supondrán 7.000 euros para las arcas del equipo.

Posibles onces iniciales MARBELLA. Wilfred; Carlos Julio, Pavón, Alonso, Razvan; Moreno, Indiano; Corpas, Narváez, Rioja; Hevia. G. SEGOVIANA Pablo; Borja Plaza, Javi Marcos, Chema, Álex Alonso; Manu; Dani Arribas, Quino, Fernán, Dani Calleja; Kike.

Deportivamente, Abraham García confía en la capacidad de recuperación de sus futbolistas tras varios esfuerzos continuados con partidos cada tres o cuatro días. El técnico madrileño ha usado la profundidad de su plantilla durante las primeras semanas de competición y en el partido de esta tarde –en un campo que permite jugar el balón con comodidad y frente a un equipo que no se encierra atrás– podrá utilizar su once de gala (con Anel todavía convaleciente), con la vuelta a la titularidad de jugadores como Álex Alonso en el lateral izquierdo, de Fernán en la mediapunta y de Pablo bajo palos. En el frente de ataque, Alberto Leira, Quino, Dani Calleja, Kike, Dani Arribas, Asier Arranz y Diego Gómez (incluido en la lista ante las bajas de Ayrton y Rubén) se disputarán cuatro puestos en el once.