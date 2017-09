Una Copa para levantar los ánimos Pablo intenta detener un lanzamiento durante el partido frente al Toledo. / Agencia LOF La Segoviana quiere eliminar a la Ponferradina y vivir otra cita histórica frente a un Primera División FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 19 septiembre 2017, 22:24

Lo bueno que tiene el fútbol en ocasiones es que apenas hay tiempo para el lamento cuando vienen mal dadas. Y es lo que le sucede a la Segoviana (y seguro que también a su rival, la Ponferradina) con esta eliminatoria de la Copa del Rey. Por una tarde dejarán aparcado sus sinsabores en la competición liguera para volver a una competición que por lo menos deja otra cara bien distinta.

Lo de Toledo ya pasó; es historia, uno de esos accidentes que pasan en la vida y de los que también se aprende. De poco vale volver atrás. Siempre hacia adelante. Decía Abraham García que lo importante era recuperarse física y anímicamente. Esa ha sido su intención en estos dos últimos días de entrenamiento para disfrutar de un partido «precioso», tal y como lo definió el entrenador.

No por eso se va a venir abajo, ni quiere que tampoco lo hagan sus jugadores. «¿Qué es la derrota más abultada de mi carrera? Sí, y llevo ya muchísimos años, pero en la vida ocurren accidentes».

Con cinco puntos en su casillero, la Ponferradina tampoco es que esté para tirar cohetes, «aunque estoy yo como para hablar de los demás». Ya tiene la experiencia de Toledo y del negro al blanco se pasa muy fácil «y seguro que también nos va a pasar a nosotros», vaticinó. Pero hay muchos alicientes para el conjunto gimnástico, además de tener enfrente a un rival como la Ponferradina. Está el orgullo de unos jugadores que querrán demostrar que lo de Toledo fue eso, un mal día, de un equipo que querrá demostrar que no se le ha olvidado jugar al fútbol, que sigue con ilusión, que quiere levantarse ... sin olvidarse de lo que puede suponer para la Segoviana, para la afición (son ya unos 1.200 los abonados) y para la ciudad superar esta eliminatoria.

Si logran pasar esta eliminatoria estarán a las puertas de escribir otra de las páginas brillantes en la historia de este club, como las que ya se escribieron frente al Athletic Club de Bilbao y el Sevilla, por ejemplo, con la consiguiente repercusión económica, importante para un club con el presupuesto que tiene la Gimnástica. Y si no es el caso, tampoco pasa nada. Volverán a centrarse en la Liga y pensar ya en quitarse ese pedrusco que supone el no haber estrenado su casillero de puntos en la Segunda División B.

Deportivamente, lo más preocupante está en la enfermería; son muchas las bajas que tiene el conjunto gimnástico;ya las tuvo en Toledo, teniendo en cuenta que tanto Facundo como Manu tuvieron que retirarse lesionados del Salto de Caballo. El haber pasado de rondas tiene también ese peaje. «Espero que se pueda vaciar, pero no lo sé; vamos a esperar a ver cómo se encuentran los jugadores». Los que no estarán son Facundo y Alfonso;a partir de ahí, incógnitas que tendrá que resolver. «La parte positiva es que los que entren estarán frescos como lechugas y anímicamente perfectos", comentó el técnico.

Ve a un grupo «fuerte, para todo. Lo digo sinceramente, no deberíamos de tener muchas más desgracias. Es un grupo fuerte, positivo, optimista, que sabe lo que ha costado y lo va a defender a muerte y sobre todo, herido».

El guardameta Pablo tuvo que sustituir a Facundo lesionado. «Un portero cuando conoce que es suplente, lo normal es que no salga durante el partido, pero una vez que sabes que tienes esa posibilidad de salir, cuando ves el problema de tu compañero, o que las cosas no van bien, tienes que hacerte la idea de que tienes que jugar», comentó Pablo, que no se siente solo en la portería «porque tenemos detrás a un magnífico portero que es Christian, que nos está ayudando del Unami, y que seguro que hará un trabajo para que la baja de Facundo no se note tanto», comentó.

Ve este partido como «una oportunidad histórica para el club y para los jugadores, más si cabe aún después de lo del otro día porque la imagen del equipo se vio afectada por el partido que se vio en Toledo;servirá también para resarcirnos de todo esto que está pasando, después de todo lo que hemos vivido. Es verdad que no hemos ganado todavía en Liga; es un cambio de División, es un nivel superior y sabemos que todo es más difícil, que los equipos son mejores, más exigentes, pero el equipo ha demostrado que sabe jugar muy bien, Hay que confiar en este equipo», dijo el guardameta.