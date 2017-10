Dieciseisavos | Ida El Barça, sin apenas estrellas en Murcia Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. / Efe El equipo azulgrana inicia la defensa de la Copa en La Nueva Condomina, donde Valverde tirará de los menos habituales y de siete promesas del filial P. RÍOS Martes, 24 octubre 2017, 00:18

El Barça, rey de Copas con 29 títulos, inicia la defensa del título conquistado en las tres últimas temporadas consecutivas con un reto: un póquer que sólo han logrado el Real Madrid, hace más de un siglo entre 1905 y 1908, y el Athletic, hace 85 años, entre 1930 y 1933. Luis Enrique se tomó el trofeo muy en serio, tanto que pudo pasar factura en otras competiciones cuando el calendario se complica en las rondas de enero. De momento, Ernesto Valverde coincide con el asturiano en dar un respiro a los pesos pesados en la ida de los dieciseisavos de final en Murcia, donde le espera un histórico en horas bajas en Segunda B.

Ter Stegen, Umtiti, Sergio Busquets, Iniesta, Paulinho, Luis Suárez y Messi recibieron tras el entrenamiento del domingo un permiso hasta la sesión del miércoles y no estarán en La Nueva Condomina. De hecho, Umtiti, Messi y Luis Suárez arrastran sanción en la Copa del Rey desde la última edición y no podían jugar de ninguna manera. A sus ausencias se unen las de los lesionados Rafinha y Dembélé. Y el domingo no se entrenaron con molestias y una actitud sospechosa Aleix Vidal y Arda Turan, dos de los que menos entran en los planes del técnico.

Será una oportunidad para siete jugadores del filial, algunos de ellos, sin hacer mucho ruido mediático, con opciones reales de instalarse en el primer equipo en un futuro no muy lejano. Están citados el portero Adrián Ortolá, aunque jugará el holandés Cillessen; el lateral zurdo Marc Cucurella; el interior zurdo Carles Aleñá, quien ya marcó la pasada temporada en esta ronda en el 1-1 contra el Hércules en Alicante; el interior diestro Vitinho, brasileño llegado esta temporada; el mediocentro juvenil Oriol Busquets, sin parentesco familiar con Sergio Busquets, pero sí futbolístico; el extremo zurdo Carles Pérez; y el delantero polivalente José Arnaiz, la revelación azulgrana en Segunda División tras ser fichado del Valladolid.

Un posible equipo estaría formado por Cillessen; Semedo, Mascherano, Vermaelen, Digne; Denis Suárez, André Gomes, Aleñá; Deulofeu, Alcácer y Arnaiz. Jugadores olvidados como Alcácer o Vermaelen tendrían así la oportunidad de reivindicarse en La Nueva Condomina, un estadio que estrenó Xavi con un gol con España ante la Argentina de Messi (2-1) en octubre de 2006 y el escenario en el que Frank Rijkaard vivió su último partido al frente del Barça en la última jornada de la Liga 2007-08 (3-5).