Dieciseisavos | Vuelta Bale regresa ante ‘el mejor visitante de Europa’ Gareth Bale. / Efe Keylor y Kovacic también vuelven en el trámite contra el Fuenlabrada, líder destacado en Segunda B y orgulloso de que sólo el Nápoles le iguale lejos de casa IGNACIO TYLKO Madrid Martes, 28 noviembre 2017, 07:01

Tras dos meses en el dique seco por lesiones y recaídas misteriosas desde que se rompió el 26 de septiembre en Dortmund, Gareth Bale ya está de regreso. Según confirmó Zinedine Zidane, el galés volverá a disponer de minutos en el choque de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el Real Madrid disputa este martes ante el Fuenlabrada en el Santiago Bernabéu. Una trámite, tras el 0-2 logrado por los merengues en el estadio Fernando Torres gracias a los goles de penalti de Asensio y Lucas Vázquez, que aprovechará el técnico francés para ver en acción a varios canteranos del Castilla.

Se trata del primer paso para conocer el verdadero estado físico del británico, al que Zizou echa de menos. En función de las sensaciones de Bale, el preparador galo decidirá si cuenta con él ya de inicio en la próxima salida liguera de su equipo a San Mamés. «Gareth va a estar con nosotros en este partido y veremos cuánto tiempo va a jugar. Soy el primero que le quiero muy bien, pero no puedo decir cuándo estará a tope. El ritmo de los partidos es el que nos va a marcar el camino», explicó Zizou, antes de reconocer que desea poder volver a contar pronto con la ‘BBC’ al completo. «Puedo utilizar muchos dibujos, pero quiero ver a Karim, Cristiano y Bale juntos porque llevamos mucho tiempo sin tener a los tres», confesó.

Bale se ha perdido ya esta campaña 11 partidos entre todas las competiciones. Todo empezó por «un edema sin rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda», tal y como informó el club. Una lesión de la que pareció estar recuperado hasta que el Madrid emitió un nuevo informe: «Rotura fibrilar en el tercio medio del músculo aductor largo de la pierna izquierda». Tras el último entrenamiento, el propio exjugador del Tottenham escribió un tuit en el que se felicitaba por lo «grande» que es poder volver a estar con sus compañeros después de «trabajar duro» para recuperarse en este tiempo «difícil».

También regresan el portero Keylor Navas, en el dique seco desde el choque de Champions del 17 de octubre ante el Tottenham en el Bernabéu (1-1), y el centrocampista croata Mateo Kovacic, que desde hace tiempo se entrena con regularidad junto a sus compañeros, y en principio jugará todo el partido ante el ‘Fuenla’. Sin embargo, Zidane no arriesgará aún con Sergio Ramos, que sufre una fractura de nariz de la que será intervenido a final de temporada aunque en breve ya jugará con una máscara. Y es baja Lucas Vázquez, que este lunes no se ejercitó por un fuerte golpe que le ha inflamado el sóleo y el tobillo.

Posibles refuerzos

Tras recortarles dos puntos al Valencia y al Barça este fin de semana, Zidane compareció todavía más sonriente que de costumbre e insistió en que, a pesar de las críticas recibidas, ve a su equipo cada día mejor. «Cada uno va a opinar y verlo como quiera, pero nosotros no estamos haciendo las cosas mal aunque debemos mejorar aún para recortar más puntos. Esto es muy largo y no quiero mirar lo que pasa fuera sino lo que podemos hacer nosotros para crecer», remarcó. Zidane confirmó que no habrá salidas de jugadores en el mercado de invierno pero dejó la puerta abierta a posibles entradas, quizá de un portero y de un delantero. Y negó de forma categórica que jugadores como Marcos Llorente y el exbético Dani Ceballos estén bajos de moral por participar poco.

Para el Fuenlabrada supone una visita histórica. Es el líder destacado del grupo 1 de Segunda B, con cinco puntos de ventaja sobre el Fabril, aunque este fin de semana no pudo pasar del empate en casa ante el Castilla de Solari. Curiosamente, el equipo de Antonio Calderón se presenta como el mejor visitante de Europa en categoría profesional contando las cinco grandes ligas. Sólo el Nápoles, también con 22 puntos fuera de casa, iguala a los azulones, que sólo dejaron de marcar en su desplazamiento ante el Valladolid B. «El Nápoles ha ganado y nos iguala como el equipo de Europa con más puntos fuera. Ahora nos viene una salida complicada, pero no renunciamos a nada», bromeaba el ‘Fuenla’ el domingo en su cuenta de Twiter.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Achraf, Nacho, Tejero, Theo, Marcos Llorente, Ceballos, Kovacic, Franchu, Bale y Borja Mayoral.

Fuenlabrada: Pol Freixanet, Mikel Iribas, Cata Díaz, Armando, Fran, Luis Milla, Cristóbal, Quero, Hugo Fraile, Matheus y Dioni.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Hora: 21.30. Estadio Santiago Bernabéu.

TV: Gol TV.