Zidane: «Hemos sufrido muchísimo contra un rival muy bueno»

Zinedine Zidane salió satisfecho con el resultado obtenido por el Real Madrid en el Sánchez Pizjuán pero no así con lo visto sobre el terreno de juego. "Hemos sufrido muchísimo contra un rival muy bueno, contra jugadores que te meten velocidad en todo lo que hacen", manifestó tras el empate cosechado por su equipo ante el Sevilla en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Resaltó el francés que fue "un partido complicado, muy difícil" y que los futbolistas del Sevilla hicieron un gran encuentro. "A lo mejor se merecía más el Sevilla en este partido", reconoció, aunque puntualizó que en el conjunto de la eliminatoria los blancos merecieron pasar.

El técnico del Real Madrid se mostró dolido por lo sucedido con Sergio Ramos, increpado por el que un día fue su público. "Yo no puedo estar contento y él tampoco. Cuando te insultan no es agradable, pero esto no lo podemos evitar", apuntó. "Sergio ha hecho su partido y ahora no hay que pensar en estas cosas. Es feo pero no lo podemos evitar", insistió, agregando que no había podido hablar aún con el central tras el choque. "No estoy contento por él, por su familia", remachó.

Zidane admitió que hubo relajación tras el gol de Marco Asensio, y señaló que el del domingo "va a ser otro partido con sufrimiento". "Pero esto va a pasar siempre contra el Sevilla", añadió. Recordó que el conjunto entrenado por Jorge Sampaoli es segundo en la tabla y no por casualidad. "Lo que hacen y lo que hicieron hoy otra vez es mérito suyo". subrayó. "Lo están haciendo muy bien", finalizó.

Marcelo: "El equipo ha dado la cara"

Como Zidane, Marcelo también alabó el desempeño de los jugadores locales."El Sevilla es un gran equipo y sabíamos que el partido iba a ser así", indicó el brasileño. "El Sevilla ha empujado muchísimo", continuó el lateral. "Los tres goles que hicimos en la ida nos han ayudado", incidió.

Sobre el encuentro del domingo, Marcelo dijo que irán "partido a partido". "Lo más importante es que el equipo ha dado la cara y así vamos a seguir", señaló. "La Liga española es la mejor del mundo y sólo hay partidazos", concluyó.