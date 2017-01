Zidane, sobre Piqué: «Diga una cosa u otra me voy a meter en un lío»

"Respeto tu demanda, pero yo no quiero meterme en eso, porque voy a decir una cosa u otra y me voy a meter en un lío. Lo que me interesa más es el partido de mañana, así que yo paso de eso», zanjó este miércoles Zinedine Zidane, con una sonrisa en la cara, cuando se le preguntó por las quejas arbitrales de Gerard Piqué y sus denuncias por una supuesta campaña contra el Barcelona. Tampoco quiso hablar el técnico del Real Madrid de la ausencia de los jugadores azulgrana en la Gala de la FIFA, con la justificación de que debían preparar el decisivo encuentro de Copa contra el Athletic.

MÁS INFORMACIÓn Cristiano también descansa para la vuelta en el Pizjuán

"Yo sólo hablo del partido de mañana (contra el Sevilla). Siento no contestar, pero lo que tengo en la cabeza es sólo el partido de mañana", insistió Zidane, que tras el 3-0 de la ida ante el Sevilla en un choque en el que dio descanso a Cristiano Ronaldo también, después de ofrecer su conferencia de prensa en Valdebebas, dejó al crack portugués fuera de la convocatoria para el Sánchez Pizjuán.

Quien también se quedó fuera de la lista es James, ya que el colombiano se ha resentido de un problema en el sóleo, según desveló Zidane: "No queremos arriesgar. Creo que es poca cosa, pero cuando hay algo hay que ser prudente porque tenemos muchos partidos. Vamos a ver cómo evoluciona, pero no vamos a arriesgar nada con él».

También adelantó que descansaría uno de los tres centrocampistas titulares (al final será Modric, ya que cuenta con Casemiro y Kroos contra el Sevilla): "Pienso en cambiar. Casemiro ha descansado mucho porque ha tenido una lesión larga. Ahora está bien y sabemos la importante de ‘Casi’, para los delanteros y para los defensas. Mañana va a estar con nosotros y veremos quién va a jugar».

Zidane augura un partido "complicado, porque el Svilla va a querer hacer el máximo". "Mañana vamos a sufrir seguro. Seguro que van a entrar fuertes. Cuando tú pierdes 3-0 el inicio de partido va a ser muy fuerte, duro y complicado y tenemos que estar preparados al comienzo. Nos esperamos un partido muy duro", insistió. "Tenemos un partido de Copa, y luego otro contra el mismo Sevilla en la Liga el domingo. Lo que está haciendo es fenomenal, porque lo que han hecho hasta ahora es un gran trabajo. Es un equipo muy fuerte, muy bueno con jugadores de calidad. Tenemos dos partidos fundamentales para nosotros. Es una semana importante, muy, muy importante para nosotros", señaló el francés.

Respecto al triplete al que aspira el Real Madrid, Zidane reconoció que "es un objetivo que el equipo y todos los que le rodean quiere", pero que se debe pensar a corto plazo: "Todos pensamos sólo día a día, en el trabajo, en lo que estamos haciendo. El objetivo es ganar, pero está lejos y no podemos pensar en esas cosas. Esto se consigue sólo día a día. Tú puedes conseguir cosas si trabajas y me alegro cuando veo entrenamientos como el de hoy y digo: ‘Madre mía’. Salgo de ahí y estoy muy contento, porque el trabajo se ha hecho".