El Celta se 'gradúa' con lo mínimo

El Celta de Vigo despedirá este jueves un año inolvidable -el de su regreso a una competición europea una década después- recibiendo al UCAM Murcia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Lo hará con la eliminatoria encarrilada tras el 0-1 de la ida, pero con las alarmas encendidas para evitar el primer fracaso del curso. El equipo gallego encadena dos derrotas consecutivas, frente al Sevilla (0-3) y el Athletic (2-1), pero su imagen en ambos partidos fue muy buena.

El Celta parece haberse reencontrado consigo mismo en este último tramo del año, en el que se ha mostrado como un equipo con múltiples recursos en el juego ofensivo pese a la importante baja del chileno Fabián Orellana. El argentino Eduardo "Toto" Berizzo admitió esta mañana que este torneo le gusta, quizás porque tiene un espina clavada tras perder en su etapa como jugador la final de Copa contra el Zaragoza en Sevilla, en el año 2011.

Por ello, y aunque dejó entrever que realizará algunas rotaciones, avanzó que mañana alineará a varios de sus titulares. A diferencia de otras ocasiones, Berizzo no dio ninguna pista sobre la alineación. Incluso no descartó que su goleador Iago Aspas, quien no participó en los últimos dos entrenamientos por una sobrecarga en los gemelos de su pierna izquierda, pueda tener minutos.

Se da por seguro que Sergio Álvarez, sin minutos en Liga y en la Liga Europa en las últimas semanas, regresará a la portería. También se espera la continuidad del capitán Hugo Mallo, que regresó en San Mamés tras cuatro partidos de sanción, y la entrada en el centro del eje de Sergi Gómez y Andreu Fontás.

Más dudas hay de medio campo para adelante. Su deseo por reforzar el centro del campo le podría animar a situar a Radoja y a Marcelo Díaz como acompañantes del Tucu Hernández, con Señé o Naranjo, quien podría jugar su último partido de la temporada con la camiseta celeste, en la banda derecha, Pione Sisto en la izquierda y Giuseppe Rossi como delantero centro.

Por su parte, el UCAM Murcia, equipo que ocupa puesto de descenso en la Liga 1/2/3 y en cuyo banquillo debutará Francisco Rodríguez, tratará de dar la sorpresa en Balaídos, donde pretende conseguir a los octavos de final de la Copa del Rey, aunque para ello tendrá que vencer y así superar el 0-1 de la ida frente a un rival de la máxima categoría y que disputa competición europea.

El conjunto universitario, que es el penúltimo clasificado de la división de plata, se ha plantado en esta ronda copera después de eliminar al Real Oviedo, al que se impuso por 4-3 en la prórroga en La Condomina; y al Mallorca, superándole por 1-2 en terreno balear.

Estos dieciseisavos de final constituyen el tope histórico del club universitario en la competición, pero los murcianos aspiran a más y quieren seguir adelante. Por ello presentará una alineación en la que se espera ver a los habituales titulares en la Liga.

Esa es, en principio, la idea de Francisco, quien se estrenará como entrenador azuldorado tras sustituir la pasada semana a José María Salmerón. El debut del técnico almeriense debía haberse producido el pasado domingo en la decimonovena jornada de la Liga 1/2/3, pero la lluvia caída en Murcia y que dejó impracticable el campo de La Condomina hizo que se aplazara el encuentro ante el Levante.

Francisco ha recurrido en la convocatoria ante el Celta a 18 jugadores que ya citó para ese encuentro liguero y se prevé que el once que disponga en Balaídos sea el equipo más o menos tipo que pretende utilizar en la temporada. Las únicas bajas obligadas son las de los centrocampistas César Remón y el congoleño Ritchie Kitoko, ambos con molestias; y tampoco están en la relación de expedicionarios el uruguayo Facundo Guichón y Sergio Mora. El primero de ellos ha causado baja hoy en la plantilla al rescindir su contrato y el segundo podría vivir sus últimas horas en el club pues se habla de que se marchará al Getafe.