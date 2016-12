La Copa y el fin del año para el CD Guijuelo

La participación en la Copa del Rey este año ha supuesto un autentico hito, que no se había vivido hasta el momento en los 42 años de historia del Guijuelo. Nunca el equipo había llegado tan lejos en la competición del KO y nunca se ha había medido a un rival de tanta entidad en partido oficial. Pero este espejismo, esta ensoñación está a punto de tocar a su fin. El Guijuelo disfrutará hoy de su último día de fiesta, al menos de este año 2016 y casi con toda probabilidad de la temporada. Tras la ilusión copera se dará de bruces con su dura realidad, la de la Liga, la de salvar la categoría.

Pero mientras eso llega, el club, el equipo y la afición se preparan para disfrutar de la última noche de fiesta copera, de la traca final que se podrá disfrutar ante el Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón, a partir de las nueve de la noche, en un encuentro que podrá el cierre el año para ambos contendientes y será una cita inédita y difícilmente repetible.

Para este partido los salmantinos viajan con el equipo al completo y no está previsto que se reserven nada, más aún cuando su Liga está finalizada por este año. Por eso, Jordi Fabregat alineará un equipo en el que, como él mismo se comprometió, jugarán los que no lo hicieron en el Helmántico.

Por ello deberían entrar en el once Carles Marc, que se quedó fuera de la convocatoria en la ida y jugadores como Jonathan Martín, Ángel Sánchez y Manu Dimas.

No participarán los lesionados: Ayub, Granell, así como: Jonxa y Néstor, jugadores que arrastran molestias en el pubis y que necesitan descanso para recuperarse. Otro que a priori no estará es Carlos Morales. El segundo portero ya se perdió la ida, por una cláusula de su contrato de cesión. A pesar de ello ante el 0 a 6 de la ida, el Guijuelo ha confirmado los contactos en los últimos días con el Atlético de Madrid para tratar de que Morales pueda entrar en convocatoria y participar en la vuelta. A estas horas la dirección deportiva del club no tiene respuesta ni afirmativa ni negativa de los madrileños.

Por lo tanto, en el caso de que Morales no pueda jugar, volverá a estar con el equipo el portero guijuelense Nene. Ante lo dicho, Jordi Fabregat tiene a su disposición a 17 jugadores, por lo que tendrá que hacer un descarte, que no se sabrá hasta minutos antes del partido.

El árbitro de esta cita de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey será Xavier Estrada Fernández del colegio catalán.

Cuatro autocares

Para ver este encuentro desde Guijuelo saldrán cuatro autobuses fletados por el club, más un buen número de aficionados que viajarán por su cuenta o lo que es lo mismo se espera que unas 300 o 400 personas, como mucho, se desplacen hasta Madrid para ser protagonistas de este histórico encuentro.

Una cita que será la del final de una etapa, la de los éxitos de este equipo y de este club en los últimos años, que ya veremos cuanto tiempo tardan en volver a repetirse. Además éste será el último partido del año, el del fin de fiesta, después el club ofrecerá a la plantilla una cena en Madrid y tras dos días más de trabajo dará vacaciones.

Vuelta al trabajo

El regreso a los entrenamientos será ya el año que viene, el Guijuelo volverá el 2 de enero a su día a día, lejos de flashes, de palmaditas en la espalda y de ilusiones ópticas y mentales. A su vuelta, el año que viene, entre todos tendrán que salvar al equipo del descenso y ese trabajo ni será tan gratificante, ni lo van a alabar tanto, ni contará con los altavoces esa pléyade de palmeros, feriantes y amigos postizos, que ahora les atienden. No. A mediados de mayo el equipo, el club y el reducidísimo séquito que le acompaña serán los únicos testigos de la salvación o del desastre del Guijuelo. Esperamos que por entonces no acaben pagando la factura de las ‘copas’.