ÁLVARO NAVAZO | REPRESENTANTE DE FUTBOLISTAS «Los clubes solo se acuerdan de nosotros cuando hay problemas» Martes, 30 enero 2018, 17:07

A sus 33 años, Álvaro Navazo Elvira es insultantemente joven, pero cuenta con un espectacular bagaje profesional dentro de la representación deportiva. El palentino lleva ya diez años trabajando para la empresa You First Sports y negociando los contratos de sus representados por toda Europa.

–¿Alguna vez había pensado dedicarse a la representación deportiva?

–Nunca me imaginé que terminaría trabajando en este sector. Me fui a estudiar el último año de la carrera a Estados Unidos y cuando acabé tenía que hacer prácticas. Puede hacerlas en la MLS -la liga americana de fútbol- durante seis meses. Allí aprendí mucho.

–¿Y empezó a buscar trabajo en el sector?

-Hice una entrevista con You First Sports, que en esos momentos buscaban gente para marketing, baloncesto y fútbol. Y acabé en trabajando dentro de la representación de futbolistas.

–Cuando hay problemas entre el club y el jugador, la culpa siempre la tiene el representante. ¿Son una profesión denostada?

-Un poco. Siempre es más fácil echarle la culpa a otro que no se puede defender. Además, los clubes no suelen decir las cosas buenas, se suelen acordar de nosotros cuando hay problemas. Ya se sabe, la culpa siempre es de los representantes. De todas formas, como en todas las profesiones, ha buenos y malos representantes. Los jugadores deben elegir siempre gente profesional, que piensen en ellos.

-¿Qué hay de cierto en la afirmación de que muchos representantes miran más por su futuro que por el de su representado?

-Algo de cierto hay, porque dentro de este mundo existe gente que no es profesional. Pero sobre este tema, yo siempre digo lo mismo, al final somos pocos y nos acabamos conociendo todos. ¿Cuántos equipos profesionales hay en Castilla y León? Ahora mismo, están en Segunda el Real Valladolid, la Cultural Leonesa y el Numancia. Y en toda España son 42 equipos. Todos sabemos quién trabaja bien y quién, como dices, mira más por su futuro que por el del jugador.

-Parece que el fútbol está cada vez más bajo la lupa de Hacienda, ¿esto les afecta?

-Nos afecta para bien. En la empresa trabajamos de manera profesional, con una auditoría anual de nuestro departamento legal y financiero. Para las empresas que hacemos las cosas bien, que haya más vigilancia es positivo.

-¿Qué hace cuando sabe que un jugador está tomando una mala decisión para su carrera?

-Nosotros tenemos la función de asesorar. Podemos aconsejar desde nuestra experiencia y el bagaje que nos dan los años de trabajo. Pero, al final, el que tiene que decidir es el jugador. Tú puedes dar tus argumentos, explicarle porqué crees que la decisión no es la mejor para su carrera. Si después, el futbolista decide que quiere seguir adelante, lo que tienes que hacer es apoyarlo. Son ellos los que tienen la última palabra y su propio criterio.

-¿Cuesta más convencer a un futbolista o a su entorno?

-Es mucho más complicado convencer a su entorno. Pero hay que tener en cuenta que los jugadores son personas y cada paso es único. Pero es cierto que se dejan influenciar por opiniones que llegan de tercera o cuarta mano. A veces la familia o los amigos ha leído o escuchado cosas que no son ciertas, o que no son del todo ciertas. Es complicado porque es imposible que los familiares sean objetivos.

-Pero hay muchos futbolistas que están representados por familiares o amigos.

-Sí. Es una tradición que se mantiene. Por ejemplo, el padre de Messi maneja la carrera de su hijo y el hermano de Sergio Ramos también se encarga de los asuntos del jugador del Real Madrid. Pero hay que tener en cuenta que no son profesionales del sector y, como no son objetivos, puede que no tomen las mejores decisiones para el jugador. Este es un trabajo que abarca muchas disciplinas y, si no lo conoces, te puedes perder en él.

-Usted trabajo en la Liga de Estados Unidos (MLS), ¿encuentra muchas diferencias con España?

- Sí que hay diferencias, sobre todo de carácter. Allí son más directos, existe menos margen de negociación con los clubes. Eso sí, allí respetan mucho la figura del agente, no tienen la mala imagen que existe aquí. Y los compromisos económicos se cumplen siempre al 100%. Existe un gran nivel de profesionalización dentro del deporte, con controles legales y económicos que permiten que haya menos trampas.

-¿Cómo se negocia con un club de fútbol?

-Pues depende de cada caso. Evidentemente, tienes un mayor margen de maniobra cuando hay varios clubes interesados en tu representado. Entonces puedes negociar más y con mayores garantías que si solo tienes un club pendiente de él.

-¿Y qué pasa cuando nadie lo quiere?

-Es una situación muy complicada. Cada jugador es distinto y afronta las noticias de una manera diferente. Los hay realistas, ambiciosos, conformistas, y cada uno tiene su propia situación. Lo único que nosotros podemos hacer es hablarles siempre con franqueza y honestidad, incluso cuando las noticias son malas o no le van a gustar. Pero no sirve de nada mentirle. Si eres directo y explicas bien la situación, puedes encontrar una salida al problema.

-¿Puede un representante ser amigo de sus representados?

-Por su puesto que sí. Además de las relaciones profesionales, mantienes un vínculo personal. Hablas con ellos, con sus familias. Estás en los buenos momentos y en los malos.

-¿Es cierto entonces que su trabajo incluye un gabinete de psicología?

-No tanto, pero sí escuchamos mucho. Nuestra labor no puede ser la de un psicólogo o un "coach" deportivo. Lo que pasa es que hablamos largo y tendido con ellos. Saben que pueden recurrir a nosotros.

-¿Qué es lo más complicado en una negociación con un club?

-No creo que haya nada más complicado, pero todo el contrato depende de saber lo que yo llamo valorar el jugador a futuro. Saber si ese futbolista va a valer más o menos en cuatro o cinco años. Ahí está la clave.

-Los jugadores españoles han empezado a fichar por clubes extranjeros en los últimos años, ¿ha variado eso el mercado?

-Claramente. El abanico de posibilidades se ha abierto mucho y ha cambiado la mentalidad de los jugadores españoles. Antes les costaba más salir, pero con los triunfos de la Selección empezaron a llegar muchas ofertas de equipos de fuera de España. Se identifica al futbolista de aquí con buen juego y éxito y eso hace que los jugadores tengan más oportunidades. Desde nuestra agencia gestionamos muchos contratos fuera de España, porque para ellos es una oportunidad de ganar dinero y experiencia.

-¿Y cambia mucho negociar con clubes extranjeros?

-La gestión es muy parecida, pero tienes que viajar fuera. Aunque con Internet hay cosas que puedes hacer desde España, otras te obligan a desplazarte. Hay que acompañar al jugador, que tiene que acostumbrarse a una nueva cultura y, en muchos casos, aprender inglés. Ir fuera les permite abrirse nuevos retos profesionales, como pelear por una liga o jugar competiciones internacionales. Para nosotros, apenas hay diferencia.