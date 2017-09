TERCERA DIVISIÓN Chuchi: «Ahora estar en el play-off no es un premio, hay que dar un paso adelante ya» Chuchi, durante un entrenamiento de Unionistas de Salamanca. / MANUEL LAYA El centrocampista de Unionistas de Salamanca dice que «hay que ser humildes y bajar al barro, no podemos dejarnos puntos ante los equipos de abajo» JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 13 septiembre 2017, 20:58

El futbolista palentino Jesús Jorqués Polanco, conocido como ‘Chuchi’, ya es una voz autorizada en el vestuario de Unionistas de Salamanca pese a haber llegado este verano al equipo de Astu. Muy cerca de cumplir los 39 años y con una amplia trayectoria en Segunda B, el centrocampista pasa revista al flojo inicio de temporada de un equipo que aspira a subir a Segunda B esta campaña.

–¿Qué tal se encuentra de la lesión del talón de Aquiles?

–Me lleva dando guerra el talón, la noto sobre todo cuando cambiamos de superficie y nos vamos al campo de La Aldehuela porque es mucho más duro que la hierba natural. Ahora ya estoy mucho mejor. En toda mi carrera nunca he tenido lesiones de gravedad, apenas alguna rotura de fibras que me ha dejado varias semanas sin poder jugar, y no llevo nada bien lo de ser baja por lesión.

–Entonces llega seguro al partido ante el Cristo Atlético.

–Sí, seguro que sí si no hay recaída en estos días. Estaré a disposición del entrenador para lo que crea oportuno. Las sensaciones que tengo en estos últimos días son buenas.

–Seguro que tiene ya ganas de poder debutar por fin con Unionistas tras perderse por la sanción y la lesión los tres primeros encuentros...

–Sí, es un cúmulo de circunstancias lo que tengo:poder debutar por fin en partido oficial con Unionistas, volver a jugar un encuentro, estar con el grupo en un partido... A mi edad sé que me queda poco fútbol por delante, eso de ir a jugar un partido de nivel los domingos, y por eso quiero aprovechar cada oportunidad al máximo. Cuando firmé estaba convencido de que puedo aportar mucho a Unionistas, el año pasado jugué 34 partidos en Segunda B.

–¿Sufre mucho estando fuera de la dinámica sin poder ayudar?

–Muchísimo. Fui a Astorga, vi el partido en casa ante el Bupolsa, y también fui a Tordesillas. Hay que ser realistas y no ha sido un buen inicio de temporada. Tenemos un gran equipo, se ha mantenido a gran parte del grupo del curso pasado pero no hemos dado el nivel que se espera. Con esta plantilla y la masa social del club teníamos que haber logrado los 9 puntos disputados o como mucho dejarnos dos por el camino.

–Desde su experiencia, ¿qué le está pasando a Unionistas en el inicio?

–En Astorga esuvimos un poco condicionados tras una gran primera parte, un penalti no pitado... Pero no es el arranque deseado. Ante el Bupolsa hicimos una gran primera parte y se ganó, y luego en Tordesillas se te quedan sensaciones encontradas. El problema es que nos están generando muchas ocasiones de gol. Nosotros también las tenemos pero hay que buscar ese equilibrio, y cuando se logre sumaremos con regularidad domingo a domingo. Pero en Tordesillas, con un equipo según me dicen peor que el de la temporada pasada, nos generaron demasiadas ocasiones.

–¿Cómo está el vestuario?

–Tranquilo y queremos tranquilizar a los seguidores porque el equipo tiene mucho potencial. Tenemos una gran plantilla, para Tercera de la leche. No estoy preocupado pero sí me da rabia que con el potencial que tenemos debemos ser superiores a los rivales. En muchos campos no podremos desarrollar nuestro juego pero hay que saber adaptarse, a los partidos ‘bonitos’ y sobre todo a los ‘feos’. En la pretemporada hemos visto que competimos bien con los de arriba y equipos de Segunda B pero no podemos dejarnos puntos con los de abajo. El tener al final de temporada una posición muy alta en la tabla viene determinada por ganar a los grandes, pero sobre todo por no perder puntos en campos como en Tordesillas. No vale solo con jugar bien ante los de arriba. La Liga es de 38 jornadas y no podemos dejarnos puntos con los de abajo.

–Han tenido un calendario más duro que otros rivales directos...

–A mí eso no me vale. Con nuestra plantilla no podemos poner excusas, eso sería pensar como si fuéramos un equipo pequeño. No hemos arrancado como queríamos y pensando así nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos. Tenemos que ir a cada campo a ganar. En tres jornadas no se puede hablar de calendario.

–¿Manda entonces un mensaje de tranquilidad a la afición?

–El equipo tiene que dar la solidez de la pretemporada con grandes equipos como el Guijuelo, Mérida, Zamora... Somos un equipo que con el balón sabe a lo que quiere jugar pero al fútbol no solo se juega con el balón, hay que ser humildes y bajar al barro. Si luego además tienes calidad, lo normal es acabar ganando. Pero no podemos pensar que por ir acompañados por 300 en la grada a cualquier campo o por llevar el escudo de Unionistas vamos a ganar fuera de casa. Debemos ser un equipo agresivo para que nos generen lo menos posible. Si mantenemos la portería a cero, con la calidad que tenemos, lo normal es ganar casi siempre. El equipo tiene que ser capaz de dar un paso hacia adelante. La temporada pasada, en la primera en Tercera, el play-off se pudo ver como un premio, pero esta campaña hay mejor plantilla y el play-off no es un regalo, es un paso más de la temporada para luchar por el ascenso hasta el final. No tengo dudas de que acabaremos arriba. Si miras del medio del campo para arriba tenemos a jugadores como Arroyo, Chamorro, Piojo, Cristo, Navas, Adri, Manjón, Oskar... detrás a futbolistas como Carmona, Antonio León... la portería muy bien cubierta. Es una plantilla de la leche pero hay que demostrarlo en el campo.