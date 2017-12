TERCERA DIVISIÓN Chamorro, baja indefinida en Unionistas y podría decir adiós a toda la temporada Chamorro, a la derecha, durante el derbi ante el Salmantino, con las gafas protectoras para su ojo izquierdo. / ANTORAZ El jugador salmantino sufre una dolencia en el ojo izquierdo provocada por un hongo que le podría obligar a un próximo trasplante de córnea JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 12 diciembre 2017, 12:14

Muy malas noticias en el seno de la plantilla de Unionistas de Salamanca. Lo que comenzó como un posible herpes en el ojo izquierdo del capitán Dani Chamorro se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en una seria dolencia con pérdida de visibilidad que tiene completamente parado al centrocampista salmantino. El jugador podría incluso decir adiós a la presente temporada con Unionistas de Salamanca -es el único jugador que continua en la entidad desde su fundación-. Desde hace un par de meses el futbolista comenzó a sentir molestias en su ojo izquierdo que en principio no revestían mucho problema para que Chamorro pudiera seguir entrenando junto a sus compañeros. Las molestias persistían -en principio se pensó que solo era un herpes- y el jugador llegó a jugar los últimos partidos con unas gafas protectoras para su ojo. Pero tras ser titular en el encuentro ante el CFSalmantino las molestias no solo no remitieron sino que fueron aumentando hasta volver a provocar que fuera baja frente al Burgos Promesas en el último choque liguero de Unionistas.

Así, tras las últimas valoraciones médicas, se ha determinado que Chamorro no tiene un herpes en su ojo izquierdo, sino un hongo que tendrá que ser tratado a largo plazo. Primero se le tendrá que curar del todo -en las últimas semanas era tan molesto que el jugador apenas podía abrir el ojo-, después cicatrizar y como podría darse el caso de que pueda perder algo de visión, incluso podría verse obligado a sufrir próximamente, una vez que supere del todo la dolencia y el hongo desaparezca, un trasplante de córnea.

El jugador ya ha tenido que acudir en varias ocasiones al servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca para tratarse de la dolencia porque las molestias, el dolor y la pérdida de visión eran preocupantes.

Por todo ello, lo más probable es que la baja del capitán -clave en los planos de Astu en el inicio de temporada y mucho más con la lesión desde la pretemporada de Arroyo- sea bastante dilatada en el tiempo e incluso podría decir adiós a la temporada si la evolución van tan lenta como hasta ahora.

Posible fichaje a la vista

En el club están como es lógico preocupados y apoyando al jugador en todos sus movimientos con los médicos pero si se confirma la gravedad, podrían tener incluso que acudir al mercado para cubrir su baja.