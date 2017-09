Centenario feliz para Unionistas de Salamanca pero con matices

Fiesta casi completa en Las Pistas del Helmántico. Unionistas celebró su centenario -100 partidos oficiales en Liga desde su fundación- con una balsámica victoria frente al Palencia Cristo Atlético por 2-1 gracias a los tantos de Piojo y Oskar Martín. Sin embargo y tras el irregular arranque de temporada de los de Astu, que también celebraba su centena de choques en el banquillo blanquinegro, no despejaron las dudas ofensivas ni defensivas que están teniendo desde que comenzara el campeonato. Unionistas es una máquina de generar ocasiones por las bandas pero el equipo charro tiene una alarmante falta de eficacia que le ha llevado a que se le escapen cinco puntos de doce posibles. Los de Astu marcaron ayer dos goles, pero bien podían haber sido cinco o seis si no se hubieran malgastado ocasiones en las que los jugadores solo tenían que empujar la pelota. Un fiel reflejo de ello fue el segundo tanto, el de la victoria de Oskar Martín. El de Zumárraga prefirió meterse casi dentro de la portería con el balón antes que disparar con la portería a dos metros.

Pero si Unionistas marró, también lo hizo el Cristo Atlético, que tuvo ocasiones hasta para empatar al final ante el continuo empeño por perdonar de los locales. La endeblez defensiva es un lastre: el equipo tiene tanta calidad del centro del campo hacia arriba que en muchas fases del encuentro se parte creando una inseguridad atrás que no se ha sabido solventar por ahora. Seis goles encajados en cuatro partidos cuando el curso pasado al equipo era complicado hasta llegarle al área.

Necesitaba Unionistas, maquinado para el ascenso este curso, un golpe de autoridad de ayer tras un inicio de Liga dubitativo del equipo y Astu salió con todo arriba. Con las baja de Arroyo, Javi Navas y Flórez, el míster asturiano salió de inicio con un ofensivo 4-1-3-2 incrustando a Chamorro del central zurdo, con Chuchi Jorqués debutando siendo el enlace con la línea de tres formada por Piojo, Carlos de la Nava y Cristo, y arriba los dos puntas, Isaac Manjón y Oskar Martín. Y se le puso de cara el partido a los locales nada más empezar porque no se había llegado al primer minuto cuando Piojo aprovechó el primer acercamiento al área para marcar tras resbalarse el meta palentino. Era lo que necesitaba el equipo salmantino, confianza. Pero Unionistas volvió a mostrar las virtudes y defectos del arranque liguero: mucha capacidad para generar ocasiones, fallar la gran mayoría y permisividad atrás.

El Cristo salió con una defensa de cinco con Garci, Viti y Merino en la zona central con Cristian -partidazo el suyo- y Rubén en las bandas. El conjunto palentino presionaba la salida del balón y obligaba en muchas ocasiones a jugar en largo a Carmona o a los laterales. Su juego ofensivo pasaba por el exunionista Zubi, el más creativo y peligroso con el balón en los pies.

Ya asustó el equipo palentino en el 19 con una internada de Zubi por la derecha, se marcha de su par y su pase de la muerte lo remató alto por poco Pelayo.

La posesión del balón y las ocaiones a partir de ahí fueron de los de Astu, con Piojo por la derecha como principal generador. Manjón pudo ampliar la renta en el 22 en un mano a mano pero el último control se le fue largo y le dio tiempo a llegar a Rubo; en el 24, un centro de Carmona tras doblar a Piojo estuvo cerca de aporvecharlo Oskar Martín lanzándose en plancha.

Pero el Cristo no le perdía la cara al partido y fue creciendo a medida que iba viendo que la pegada de Unionistas seguía endeble. Ya pudo marcar el Cristo en el 34 con un gran centro lateral que remachó Zubi, que no perdonó un minuto después tras un córner de Unionistas: saque en largo del meta, Ivi se marcha con facilidad entre los centrales y su pase atrás lo remacha el ex de Unionistas. El tanto hizo daño a la débil defensa hasta ahora de los de Astu. En el 37 pudo adelantarse el Cristo tras un nuevo desbarajuste defensivo de los blanquinegros que permitió al lateral Rubén adentrarse en el área y su remate fue desviado a córner por la defensa.

Unionistas logró sacudirse en el tramo final de la primera parte: pero volvió a adolecer de lo de siempre, de remate. Un equipo tan ofensivo y con ocasiones que no marca. En el 39 Piojo a la contra le puso un pase perfecto a Oskar Martín pero el vasco cruzó en exceso con todo a su favor, y en el 40 tras un córner de Chuchi, Antonio León remató picado de cabeza pero despejó el meta de puños.

De nuevo se le puso el partido de cara a Unionistas en el arranque de la segunda parte porque en el 52 y tras servicio de Carmona, Oskar Martín ponía el 2-1 metiéndose con el balón casi dentro de la portería.

No se cansa de perdonar

Y a partir de ahí se repitieron los patrones, equipo demasiado partido pero con capacidad para llegar y generar ocasiones clarísimas. Astu intentó dar más equilibio a la medular primero con la entrada de Obispo retirando a un punta (Manjón) y más tarde con Adrián por Piojo.

La tuvo ya antes de los cambios Manjón tras asistencias de Cristo, pero en el 56 el navarro cruzó en excenso el cuero; o en el 62 Oskar Martín de nuevo a pase del extremeño. Como no mataba el partido, el Cristo se veía con opciones y ya en el 67 pudo igualar. El lateral Cristian, un puñal por la derecha, se fue de Gallego y de cuantos le salieron a los pies, su centro lo desvió Antonio León desde el suelo y Molina tuvo que estirarse para evitar que se colara dentro.

En el 77, de nuevo la clemencia. Cabalgada de Cristo, servicio para Oskar y el Rifle, con todo a favor en el área, le pega al suelo. Salió el canterano Motos después y casi clava el primer balón que tocó. Pero incluso al final y a la contra, el Cristo dio una último susto a los parroquia local.

Al final, centenario feliz y a pesnar ya en La Virgen en León el próximo domingo:Unionistas de Salamanca lleva sin ganar fuera de casa desde el 5 de marzo... Demasiado tiempo.