TERCERA DIVISIÓN La cantera unionista a escena Álex, Lafuente, Motos y Alejo, durante un entrenamiento con el primer equipo de Unionistas CF. / MANUEL LAYA Los canteranos Motos, Lafu y Alejo realizan la pretemporada con el primer equipo de Unionistas de Salamanca JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Sábado, 29 julio 2017, 13:45

Unionistas inició el pasado lunes 17 la pretemporada con su primer equipo. Y junto a los jugadores contratados por Astu, también comparten entrenamientos con los ‘profesionales’ tres jugadores de la cantera del club que afrontan con ilusión esta llamada para estar con los ‘mayores’ al menos durante el verano. Motos, Lafuente y Alejo, que también están acompañados algunas sesiones por otros compañeros como Álex, son los tres juveniles que intentan estos días demostrar a Astu que en un futuro cercano pueden tener un hueco en la primera plantilla. Su equipo en la campaña 2017-18, el juvenil A, logró esta pasada campaña el histórico ascenso a Regional Juvenil.

Manuel Jiménez ‘Motos’, cuyo tío llegó a jugar en la cantera de la UDS, es un extremo izquierdo que también actúa como mediapunta que afronta su segunda pretemporada con los ‘grandes’. A sus 17 años, comenzó su carrera en Salesianos y se encuentra en su segunda campaña en Unionistas.

«El primer año que me llamaron tenía ofertas de equipos de Regional Juvenil y de Liga Nacional pero al presentarme Unionistas su proyecto no dudé», señala el futbolista, que reconoce que la pretemporada con el primer equipo «es una pasada. Es dura físicamente pero yo a veces me quedo sin palabras al entrenar con jugadores que han estado en Segunda o Segunda B.Los que han llegado este verano han vuelto a dar un salto de calidad a la plantilla. Yo creo que el equipo ha cambiado para mejor».

Su deseo es «llegar a conseguir vivir del fútbol, no pido ser un Messi o CR7», relata entre risas Motos, que quiere «trabajar duro en la pretemporada y luego con mi equipo para ver si durante el año Astu me puede convocar alguna vez si haya bajas en la primera plantilla».

Entre los nuevos, el canterano destaca que le ha llamado la atención la calidad del lateral diestro Xavi Carmona. «Es un espectáculo en los entrenamientos, es un ejemplo dentro y fuera del campo. Ya conocía a jugadores como Javi Navas, De la Nava, Arroyo o Piojo, y de ellos ya sabía lo que pueden llegar a dar al equipo», expresa.

Por su parte, Jaime Lafuente Gallego, conocido como ‘Lafuente’, es un jugador de 17 años que puede actuar como extremo o lateral zurdo que va a cumplir su tercera campaña en la entidad. «Me avisaron al acabar la temporada que empezaría la pretemporada con los mayores y fue una gran alegría para mí para poder aprender estos jugadores».

En estos primeros entrenamientos «se nota la enorme diferencia con los juveniles pero destaco que todos nos están tratando muy bien, cercanos a nosotros para que nos sintamos lo más a gusto posible», expresa el canterano, que añade que «tanto Astu como Tom están muy pendientes de nosotros y de los jugadores el que más pendiente está de mí es Cristo».

Lafuente, que comenzó a jugar en Villares, para después pasar por el Helmántico y Santa Marta antes de recalar en Unionistas, reconoce que «jugar el domingo 20 minutos ante un Segunda B como el Guijuelo fue una pasada». De los nuevos apunta que «tienen un gran calidad, conozco a Gallego, que para mí es un gran fichaje y seguro que lo va a dar todo para intentar lograr el ascenso. Con la plantilla que hay esta temporada al play-off llegamos seguro, luego ya el ascenso es más complicado».

Por último, Alejo Gil González, de 18 años, afrontará su segunda campaña en Unionistas. Militó en las categorías inferiores de la UDS y cuando desapareció el primer equipo de la ciudad pasó a formar parte del Helmántico. Es central y admite que «no me está costando adaptarme a los primeros entrenamientos, me estoy encontrando muy cómodo. La plantilla ha dado un salto de calidad y todos cuentan con un gran nivel», dice.

Alejo se define como un «defensa con una buena salida del balón pero que también soy contundente cuando hay que serlo», y expresa su convencimiento de que esta próxima temporada «Unionistas estará con esta plantilla mucho más cerca del ascenso a Segunda B».