TERCERA DIVISIÓN Calderé: «Subir con el CF Salmantino quizá sea mi reto más complicado» Ramón María Calderé posa en el Helmántico con la camiseta del CFSalmantino. / MANUEL LAYA El técnico catalán asume la ‘obligación’ del ascenso a Segunda B como único objetivo del club JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 17 octubre 2017, 12:25

El domingo presenció el partido en Soria ante el Numancia B y ayer ya dirigió su primer entrenamiento al frente del CFSalmantino. Ramón María Calderé, tarraconense de 58 años que milito en el FCBarcelona y en la selección nacional llegando a jugar ‘curiosamente’ el Mundial de México de 1986, será el sustituto de María Hernández al frente del líder del Grupo VIIIde la Tercera División gracias a que en los dos últimos encuentros y con Pablo Cortés, técnico del filial a los mandos, la escuadra salmantina sacara sus dos partidos de la semana adelante. El presidente Carlos Martín encarga ahora el único objetivo del ascenso a este catalán con una amplia trayectoria en el césped y en los banquillos. Como técnico, cuenta con siete campeonatos de Tercera y seis ascensos a Segunda B en diez play-off disputados -el último la temporada pasada con el Olot-, motivo principal por el cual ha sido el elegido desde el Salmantino.

En su presentación oficial ante los medios, el presidente Carlos Martín significó que «en este club apostamos fuerte por entrar primero en los puestos de play-off y después como objetivo final, el ascenso. Nuestro reto no es solo el ascenso sino seguir trabajando para recuperar el fútbol profesional para Salamanca»

Ramón Calderé, que en plena rueda de prensa le solicitó al dirigente que Pablo Cortés sea ayudante suyo, tomó después la palabra para señalar en primer lugar su felicitación «al equipo por la dinámica. Va líder por méritos propios. Felicito a Pablo porque el equipo estuvo muy bien en cuanto a componente técnico, táctico y físico. Para mí es un privilegio que me hayan dado esta confianza. Soy consciente de la responsabilidad que me toca y encima con los números que lleva el equipo. Quizá sea el reto más difícil o más importante de los que he podido conseguir. Siempre digo donde voy que me encantaría creer y no vender una ilusión, pero esa ilusión es palpable ya está en mente porque con 4.000 abonados que van al campo es más fácil. Nunca he podido ir a un equipo en las circunstancias que se dan en estos momentos pero eso también me motiva para poder seguir con esa dinámica positiva de resultados».

Calderé vio el partido ante el Numancia B y «me encantó el partido en Soria. El orden táctico de Pablo, la predisposición del equipo de estar junto y esperar al momento para ganar a un gran rival como el filial del Numancia. La situación es atípica, he empezado temporadas, pero también he ido a sitios como Castellón donde el equipo estaba casi en descenso y acabamos campeones. Ahora tengo los mimbres más a mi favor. Margen de mejora siempre hay. A María le conozco personalmente y me merece un gran respeto; me enfrenté a él cuando estaba en Burgos con el Salmantino. Tenemos buena relación».

Quiere igualar a Lillo

Con respecto a su propuesta de fútbol, el nuevo técnico del CFSalmantino expresó que «a veces hablamos de los sistemas pero por encima de ellos está el concepto del juego. Los sistemas son números de teléfono como decía Juanma Lillo. Somos amigos y me encantaría poder decir que, como él hizo en el Salamanca, lograr dos ascensos con el Salmantino. Yo he conseguido subir a Segunda B pero luego por lo que sea los proyectos no han podido dar continuidad. Ojalá se lo pueda decir a Juanma que yo también lo logré en plan de broma. Mi estilo es que los protagonistas son los jugadores pero en la dirección yo quiero que por encima del sistema, que presionemos en campo contrario, que seamos dueños del juego, quiero el balón siempre; y cuando no lo podamos tener replegaremos porque el rival también juega. Quiero presión tras pérdida para recuperar. Somos el Salmantino, un club histórico, tenemos materia primera como un estadio impresionante... No valen excusas. Todos sabemos a lo que venimos. Ser campeón por esas siete veces que he podido serlo, cuesta».

Para poder ascender a Segunda B, Calderé tiene un hilo conductor. «El camino. Tener marcado el camino desde la junta directiva, el presidente me lo ha dejado muy claro; luego nosotros el cuerpo técnico y los jugadores. Yo soy el director de cine, el presidente el guionista pero los actores son los jugadores, son los que hacen la película. Ha aprendido de muchos profesionales, por ejemplo de Luis Aragonés en el FC Barcelona y me enseñó como tratar perfectamente al profesional. Reconozco que me encuentro muy cómodo en un vestuario porque he vivido ahí muchos años. Yo no me caso con nadie. Quiero que todos se sientan protagonistas y a todos nos motiva intentar lograr el objetivo de ser campeón, pero lo más bonito es el ascenso, te vuelves loco de alegría porque haces feliz a mucha gente. El primer paso es estar entre los cuatro primeros y ojalá que podamos ser campeones porque tienes mucho ganado porque con una eliminatoria ya puedes subir»

El catalán no descarta que se pueda reforzar el equipo porque «me gustan plantillas cortas porque quiero que todos se sientan importantes. Con 20 jugadores en Tercera está bien. Las fichas sénior ya están cubiertas y faltan dos sub-23. En algunos casos reconozco que no conozco a algún jugador; claro que podemos seguir viendo antes de que acabe el mercado de invierno valorar si existe la posibilidad de mejorar la plantilla. Pero lo que vi ayer hay materia suficiente como para seguir compitiendo al máximo nivel».

Influencia en las alineaciones

Por último, dijo sobre si se va a dejar influenciar en alineaciones como denunció María tras ser despedido, Calderé reconoció que ha hablado con el presidente al respecto. «Sí, hemos hablado de ese tema. El presidente ha dado su versión y yo la escuché. Tienes que entender que eso queda para la índole interior nuestra. Me ha puesto cómo está la situación. Yo lo que voy a buscar únicamente es el rendimiento del jugador más allá de dónde procedan. Quiero que todos se sientan partícipes. Solo tenemos una competición y habrá rotaciones.