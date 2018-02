TERCERA DIVISIÓN Calderé 'raja' en conversación con un grupo de animación del Salmantino tras su destitución y el club dice que solo quiere «herir» El presidente Carlos Martín y Ramón María Calderé. / MANUEL LAYA La zona de animación del FondoSur del Helmántico hace pública una conversación con el ya exentrenador en la que carga contra el presidente y algunos jugadores JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Domingo, 11 febrero 2018, 16:19

La autodenominada 'Zona SVR', zona de animación del estadio Helmántico de apoyo al CF Salmantino, conjunto de la Tercera División, ha hecho público un comunicado en el que revela una conversación con el ya exentrenador del equipo, Ramón María Calderé, que fue destituido el pasado viernes por el presidente Carlos Martín. El exjugador del Barcelona carga en la misma contra el presidente y algunos jugadores, especialmente al mexicano Martín Galván, al que acusa de salir mucho de fiesta.

Calderé llegó en la novena jornada al CF Salmantino con el equipo líder y lo deja cuarto. Llegó para sustituir al salmantino María Hernández, despedido con el equipo primero cuando, como contó el propio María, no se dejó influenciar por el presidente en las alineaciones para poner a los muchos jugadores mexicanos que han llegado esta temporada al equipo de la mano de Manuel Lovato, también mexicano y empresario que ha comprado el estadio Helmántico.

Así, el técnico señala en esta conversación con seguidores del club que «los mexicanos son el problema» y al ser preguntado sobre si que el delantero Martín Galván saliera de fiesta hasta las ocho de la mañana era un handicap dice el técnico que «sí. Todos estábamos hartos. Por eso no juega a veces. El grupo está harto de él. Es un mal profesional».

Sobre su llegada a Salamanca, Calderé lamenta que «sabía a lo que venía. Lo acepté y me equivoqué. Y lo he pagado justamente» y añade que sobre las alineaciones de los aztecas qeu «te lo aconsejaban sutílmente. Ese fue mi gran error».

Sobre Dela, jugador que fue a partado por él del equipo y que ya no está en el club, argumenta que «quiso armar lío en el vestuario. Sabía que los mexicanos no le querían. Ni a él, ni a Jorge, ni a Valentín ni a Ramos». Calderé tiene claro que «a María se lo cargan por los mexicanos. Fui injusto. Por no ponerlos. Esa es la pura verdad. Yo pedí que se fuesen Diego Franco y Saúl y me hicieron caso en la mitad (Franco). Pedí a Ortiz y a Durántez y a los dos mexicanos los han traído ellos. Pedí que no se fuese Jorge».

Y por último, sobre su relación con el presidente Carlos Martín, Calderé concluye que «prefiero no comentar por respeto a la afición, os deseo lo mejor y a por el ascenso».

Por su parte, el club ha emitido un comunicado para responder a Zona SVR y al propio Calderé.

Carta a la afición y a todas la Peñas.

Después del comunicado emitido esta mañana, donde se reproduce una conversación privada del entrenador con un aficionado venimos a manifestar:

1.- Que Zona SVR no es peña oficial del club, ni está registrada como tal en el club, ni somos conocedores de sus miembros, ni de su origen o finalidad. Pero que respetamos en todo momento sus opiniones, decisiones y agradecemos su apoyo al club y su animación.

2.- Que lamentamos muy profundamente que una vez más, tengamos que sufrir ataques contra el club, y contra los que cada día luchamos por él.

3.- Que Ramon Calderé responderá de estas afirmaciones que solo pretenden con mentiras y opiniones interesadas, herir al club, a sus jugadores y a sus responsables.

4.- Que en la comida del viernes con el presidente, solamente se esperaba la dimisión del técnico, tal y como había apuntado en todo momento si los resultados no llegaban, dicha dimisión no llegó en ningún momento de la comida y solamente continuó el señor Calderé pidiendo unilateralmente disputar los siguientes dos partidos, lo cual por respeto a nuestra afición no se le ha permitido.

4.- Que nuestra lucha y compromiso por recuperar a la Union sigue más intensa que nunca, que seguiremos siempre trabajando por el bien del club, por encima de comunicados, entrenadores despechados y demás actuaciones, que no tienen otro fin que el doblegar la voluntad firme de devolver a la Union Deportiva Salamanca a la vida de todos los Salmantinos. Esto sabemos que va en contra de los intereses de “algunos”, muchos menos de los que pensamos, que ya tienen otro club al que animar, y que respetamos. Pues que sepan que no cesaremos en el empeño de recuperar el futbol profesional para Salamanca, y de recuperar a nuestra Union en todo su esplendor.

5.- Que el club seguirá TRABAJANDO sin descanso para conseguir el objetivo.