TERCERA DIVISIÓN Calderé destaca que el Bembibre marca poco «pero recibe muy pocos goles» El entrenador del Salmantino espera que antes de finalizar el mes se concreten los tres fichajes que ha pedido a la directiva del club ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 13 enero 2018, 11:02

Ramón Calderé no quiere oír hablar de la posibilidad de que la nieve vuelva a suspender el partido del domingo ante el Atlético Bembibre en el Helmántico. «Esperemos que haya partido. Sí estamos pendientes porque es posible que vuelva a nevar.Sería un inconveniente porque hay que recuperar cuanto antes el partido aplazado. Hay un principio de acuerdo para jugar el partido del Almazán y están de acuerdo de jugar el día 7 de febrero. Por suerte todos los de arriba estamos en la misma situación. Ya se veía que el Unionistas-Astorga no se podría jugar. Cuanto antes, hay que ponerse al día».

El entrenador del CF Salmantino volverá a recurrir al filial para completar la convocatoria. «Caramelo, Tyson y Galván son baja. Y del que estamos pendientes es de Mansour. En función de cómo esté, el sistema será diferente. Podríamos jugar con línea de cuatro o bien con tres centrales, que es lo que íbamos a hacer en el último partido. Hasta hoy vamos a intentar recuperarlo. Ventura –del filial– irá convocado fijo y, si Mansour no está bien, Manzano sería otra posibilidad», aseguró el técnico catalán.

En relación a su rival de mañana, el Atlético Bembibre, Ramón Calderé aseguró que «es un equipo que en los últimos cinco partidos ha recibido muy pocos goles. También es cierto que no hacen muchos tantos. Le cuesta marcar y que le marquen. Si el campo lo permite, queremos desplegar el fútbol que hicimos con el San José. Más importante que la posición, que es importante, los será la cantidad de llegadas para poderlas aprovechar».

A falta de poco más de dos semanas para el cierre del mercado de enero, el entrenador del CF Salmantino no rehuyó hablar de los fichajes que ha pedido. «Me gustaría daros alguna novedad positiva pero la verdad es que no. Estamos en ello. Lo que sí sabéis son las tres demarcaciones que he pedido al club, uno por cada línea. En principio parecía ser que se podrían cerrar dos incorporaciones este fin de semana, pero no sabemos anda. Aún quedan dos semanas para cerrar el mercado y estoy seguro que los jugadores acabarán llegando», destacó.