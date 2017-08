El Bulpolsa se impone en la tanda de penaltis al Becerril Un jugador del Becerril remata a portería ayer en el Mariano Haro. / Marta Moras El equipo que dirige José Antonio Hernando despertó tras el gol visitante y logró igualar un partido típico de pretemporada EL NORTE Palencia Domingo, 6 agosto 2017, 00:13

Las sensaciones positivas volvieron ayer al seno del Becerril tras concluir en empate (1-1) el segundo partido de pretemporada ante el Bupolsa, que se llevó el trofeo Pedro Alberto en la tanda de penaltis. «El resultado en estos amistosos es lo de menos, ya que lo que buscamos los dos equipos es conseguir más carga de trabajo en las piernas de los futbolistas», afirmó al término del partido el técnico del Becerril, José Antonio Hernando.

El partido comenzó con un claro dominio de los visitantes, que también serán rivales de los morados en el grupo octavo de la Tercera División. Fruto de este dominio, los burgaleses se adelantaron en el marcador gracias a un autogol de la defensa del Becerril. Fue llegar el primer tanto del partido y un Becerril adormecido hasta el momento, despertó. A partir de ese momento se vieron los mejores minutos de los locales en la pretemporada. El juego fluía por las bandas del Mariano Haro, hasta que un disparo de Mario, con la ayuda del portero burgalés, llevó la igualado al marcador. Era la primera media hora del partido y los goles llegaban a pares. «Hemos despertado a raíz del primer gol», comentó Hernando.

Con el empate del Becerril, el partido entró en una fase de letargo. La igualdad se instaló en el Mariano Haro y las escasas jugadas de peligro se daban en las dos áreas, aunque faltaba profundidad por parte de los dos conjuntos. «Es lógico que en estos partidos la intensidad sea menor que en otro tipo de encuentros», sentenció Hernando.

Sensaciones positivas

A pesar del empate, el técnico del Becerril se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores. «Hemos cometido algún error, pero estoy tranquilo porque esos problemas tienen solución. Es lógico que cometamos errores por el cansancio de pretemporada», explicó Hernando, que no está preocupado por no conocer la victoria en esta pretemporada. «Hemos jugados contra dos equipos, que, salvo sorpresa, estarán entre los diez primeros clasificados. Los resultados no nos importan ahora mismo», concluyó el técnico, que ya centra sus esfuerzos en el partido del próximo miércoles contra el conjunto vallisoletano del Betis.

El partido también sirvió como homenaje a uno de los jugadores más emblemáticos de Becerril, Pedro Alberto, que jugó entre otros equipos en el CF Palencia, Deportivo Alavés o Toledo.