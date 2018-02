FÚTBOL El Becerril-Virgen del Camino, investigado por amaño para realizar apuestas ilegales Una jugada del partido que enfrentó al Becerril con La Virgen del Camino el pasado 1 de noviembre y que está siendo investigado. / ANTONIO QUINTERO Un total de 51 partidos de Segunda B y Tercera División están bajo sospecha MELCHOR SÁIZ-PARDO | E. BENGOECHEA MADRID | PALENCIA Miércoles, 21 febrero 2018, 11:08

Un total de 51 encuentros de Segunda División B y Tercera de las tres últimas temporadas están siendo investigados por sospechas de que hayan entrado en la red de casas ilegales de apuestas. El caso se conoció este lunes, después de que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional desarticulase la trama, y ayer mismo se sabía que el Becerril-Virgen del Camino es el último partido disputado que está siendo investigado, según publica el periódico El Confidencial.

Esta operación se ha desarrollado casi un año después de que la Fiscalía de Badajoz denunciase ante el juzgado decano de Zafra las presuntas irregularidades detectadas en tres partidos de la Copa Federación (Fuente de Cantos-Jerez, Don Benito-Badajoz y Jerez-Badajoz).

Tres de los 31 detenidos a nivel nacional por la presunta implicación en la supuesta trama comparecieron ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zafra, en Badajoz, acogiéndose a su derecho a no declarar. Hoy tienen que comparecer otros cinco acusados de formar parte de esta red ilegal. Los informes señalan a una veintena de jugadores, además de varios familiares y un árbitro. Se investiga que los futbolistas podrían haber cobrado entre 2.000 y 5.000 euros por encuentro.

Forma de operar

La investigación se centra en la forma que tenía Jonan García, líder de la trama y exjugador del Athletic, de captar a los futbolistas implicados en la trama. Se atraía a los jugadores a través de una cuenta virtual establecida por empresarios con una suma de 10.000 a 15.000 euros. A partir de aquí, al futbolista le iban comunicando los partidos que estaban amañados y qué tenía que apostar. La propia empresa, para no hacer saltar las alarmas ni dar motivo de sospecha, apostaba al conjunto contrario, endeudando al jugador, que, entonces tenía una deuda con los empresarios. A partir de ese momento, cuando los propios jugadores ya no tienen dinero que devolver, comienzan a acatar órdenes de qué hacer en los partidos para ir saldando su deuda.

Mientras, los apostadores españoles se fiaban de un ‘gurú’ de las apuestas, que aconsejaba a través de las redes sociales. El ‘influencer’, que se encuentra entre los detenidos en la ‘operación pizarro’, era una pieza fundamental de la trama.

De los cuatro equipos presuntamente involucrados de Castilla y León -Astorga, Becerril, Real Burgos y Virgen del Camino- no ha habido ninguna detención, ya que todos los arrestados son de Extremadura, Andalucia, Castilla La Mancha, Murcia y Cataluña.

«Espero que si se ha producido el amaño hayan sido los del otro equipo, no los míos» JUAN ANTONIO REDONDO | PRESIDENTE DEL BECERRIL

«Desde el club no tenemos ningún conocimiento oficial. Tendremos que esperar a ver si nos llega algún comunicado oficial», señaló ayer Juan Antonio Redondo, presidente del Becerril. «Espero que si se ha producido el amaño hayan sido los del otro equipo, no los míos. Todos los años aviso a mis jugadores de que está prohibido apostar y que no lo hagan», agregó. «Hasta que esto se aclare, vamos a estar en el medio y esto daña mucho la imagen del club», concluye.

El presunto partido amañado, el Becerril-Virgen del Camino, se disputó el Día de Los Santos en el Mariano Haro y concluyó con derrota local (1-2), sin penaltis ni sucesos extraños. «Pongo la mano en el fuego por mi equipo. Nunca hemos tenido ningún tipo de contactos de amaño. Nosotros jugamos al fútbol para divertirnos y esto es ilegal, no vamos a jugárnosla por dos duros», señala el capitán del Becerril, Diestro, que no pudo jugar al estar amonestado. Por su parte, el presidente de La Virgen, David Fernández, ha declarado estar «muy tranquilo porque no ha detectado comportamientos anómalos» en la plantilla.

