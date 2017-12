El Becerril no sentencia desde los once metros

No logró sumar una victoria fundamental el Becerril en el feudo del Real Burgos, un rival directo en la lucha por salir de los puestos de descenso. El cuadro de José Antonio Hernando dispuso de una pena máxima en los últimos minutos de partido que le hubieran permitido coger un importante balón de oxígeno en la tabla clasificatoria, pero Melero no pudo batir a Chelu, como pocos minutos antes tampoco lo lograron Sierra y Kevin, encontrándose ambos con la madera en el 86. Tres grandísimas oportunidades para ganar el duelo, que sin embargo se resolvió con empate, un reparto de puntos que no satisface a dos equipos necesitados de comenzar a sumar de tres en tres.

El partido comenzó con dominio rojipardillo, que se tradujo en más y más peligrosas llegadas al área. Rebollo, a los 7 minutos en una falta directa, fue el primer jugador en probar suerte, aunque para los locales quien más cerca lo tuvo fue Juli en el minuto 24, cuando se encontró en el punto de penalti con un balón peinado por Óscar y terminó por chutar por encima del travesaño de la portería rival cuando lo tenía todo a favor. La réplica palentina llegó en el 25, después de un error de Kenyi que Benito malogró al tocar con excesiva suavidad ante Chelu, dando tiempo al propio defensor a salvar antes de que el balón rebasara la línea de meta.

El encuentro estaba siendo poco vistoso, pero limpio, aunque comenzó a ensuciarse en la recta final de la primera parte. Ya entonces mandaba el Real Burgos, que se había adelantado en el 33 al aprovechar Juli una gran acción por la derecha de Rebollo completada con un pase de la muerte. Una pena máxima de Benito sobre Rebollo no señalada y una fea entrada de Juli sobre Benito que obligó al cambio del interior -en el minuto 42- caldearon los ánimos, lo que al final del encuentro se acabó notando.

Tras el paso por vestuarios, con marcador en contra, mejoró el Becerril, que tuvo mucha más presencia ofensiva. Comenzó apretando y Carlos fue protagonista en un par de buenas acciones no materializadas. El crecimiento del Becerril hizo que el Real Burgos moviera el banco, y aunque de inicio Zuhir pudo lograr el 2-0, le costó al cuadro burgalés mantener el rigor táctico de los primeros 60 minutos, lo que los de Hernando aprovecharon.

Así, en el minuto 64 Kevin estableció la igualada al sacar provecho de un desajuste defensivo local, batiendo por alto al debutante Chelu y en el 84 Javi recibió en el interior del área completamente solo, pero estrelló su disparo contra el cuerpo del meta. Estaba mejor el Becerril en los compases finales del partido y parecía cerca del triunfo, pese a una falta de Juli que Mario despejó a córner en el 74. Y si no llegó el 1-2 fue porque Sierra, a la media vuelta, y Kevin, de cabeza, estrellaron sus respectivos lanzamientos contra el poste y el travesaño respectivamente. También porque Melero perdonó lo que no suele perdonar justo después de que el árbitro anulara de manera acertada un gol de Rebollo por fuera de juego a la salida de un córner.