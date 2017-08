El Becerril incorpora a Kevin y Carlos Kevin, con la camiseta del Palencia 1929 en un partido de esta temporada. / El Norte Los jóvenes jugadores llegarán al equipo para disputar la pretemporada, y según su rendimiento se decidirá si continúan DANIEL DE LA TORRE Palencia Sábado, 19 agosto 2017, 16:20

El CD Becerril anunciaba ayer que los jugadores Kevin y Carlos Fernández, procedentes del Palencia 1929 y del Venta de Baños respectivamente, se van a unir al club. Los dos jugadores iniciarán la pretemporada junto al resto de jugadores del Becerril, y en la tercera semana de entrenamientos se comunicará si siguen o no.

En el Becerril no se ficha a jugadores, porque no se les paga un salario, solo tienen primas por partidos ganados, por lo que hacerlo bien en la pretemporada será la llave que dé a estos dos jugadores la oportunidad de continuar. La idea del Becerril, que ha ascendido a Tercera División tras bajar el año pasado, es conservar al máximo número de jugadores de la temporada e ir buscando algún refuerzo en los equipos de Palencia.

«Queremos mantener el bloque de la temporada pasada. Y después añadir piezas nuevas. Estos dos jugadores nos vienen muy bien como refuerzo. Pero tendrán que ganarse el puesto en la pretemporada. Kevin, que viene del Palencia 1929, es un jugador de banda, muy dinámico, y con muchas ganas de hacer cosas en el fútbol. Y Carlos es un centrocampista defensivo que nos va a venir muy bien», declaraba ayer José Antonio Hernando, entrenador del conjunto becerrileño.

Kevin, que también había hablado con otros equipos como el Villamuriel, se ha decantado por el conjunto becerrileño porque lo considera una buena oportunidad. «Llevo bastante tiempo queriendo volver a Tercera, desde que debuté con el Cristo, y yo creo que va a ser una buena oportunidad para que en el equipo de Becerril me conozcan también. Se trata de intentar dar un paso adelante en mi carrera», decía ayer Kevin. Este año con el Palencia 1929 se ha encontrado cómodo. «Esta temporada ha sido bastante buena, los objetivos del equipo se han cumplido, y en lo individual yo me he encontrado muy bien. Yo estoy contento de cómo ha ido este año», añadía.

Kevin, que suele jugar de extremo o mediapunta, llevaba dos temporadas en el Palencia 1929. Antes pasó por el Cristo, donde llegó a disputar minutos en Tercera División. Cree que puede aportar al Becerril calidad, juventud y ganas de trabajar.

Carlos Fernández, la otra incorporación, llega del Venta de Baños, donde ha jugado las últimas tres temporadas. «Me llamó el entrenador hace unos días y me dijo que si quería hacer la pretemporada allí, que contaba conmigo. Este año ha sido una temporada complicada. Pero para mí creo que ha sido el mejor de los que llevaba con el Venta de Baños. Aunque luego no se ha podido salvar al equipo, es lo que más rabia me da. En lo que respecta a mí, muy contento», explicó ayer el joven jugador.

Carlos juega como medicocentro, y suele robar bastantes balones en el centro del campo. Esta sería su primera temporada en Tercera, así que está muy motivado para trabajar en la pretemporada.