El Becerril no encuentra la salida

El Becerril tiene verdaderos problemas tras volver a perder, esta vez ante un Atlético Bembibre que hizo muy poco para llevarse la victoria en el Mariano Haro. A los leoneses les bastó esperar a que los morados cometieran un error para sumar los tres puntos y dejar al Becerril en una situación muy complicada antes del parón navideño. Porque los palentinos están en la zona de descenso y acumulan diez jornadas sin conocer la victoria.

El partido comenzó con ambos equipos metidos atrás, con más interés por mantener su portería a cero que por buscar la contraria. Algo normal en dos clubes que navegan en la zona peligrosa de la clasificación. Los primeros 45 minutos pasaron casi sin ocasiones, con un ligero dominio morado en el centro del campo. Pero los de Jose Hernando no fueron capaces de crear peligro real en la portería leonesa. El paso por los vestuarios no cambió el panorama del encuentro, hasta que llegó el minuto 67, el momento fatídico para los morados. Roberto no pudo atajar un disparo lejano y el rechace cayó a los pies de William, que sin ninguna oposición pudo marcar el único tanto del encuentro.

Porque, a partir de ahí, el partido entró en una espiral demasiado conocida por los jugadores del Becerril. Los morados acapararon el balón y su rival se metió muy atrás para poder salvar los tres puntos. A pesar de ese dominio, las ocasiones solo llegaron a balón parado, pero sin que los delanteros morados pudieran marcar. El Becerril sigue buscando una salida a una situación muy complicada, con una racha que ya se extiende demasiado.