Tercera División Al Becerril se le acaba el tiempo Crespo persigue a un jugador de La Virgen del Camino para cortar la jugada. / LOF Los becerrileños tuvieron que jugar con uno menos por la expulsión de Kike en la segunda mitad Sábado, 24 marzo 2018, 23:42

El Becerril sumó su cuarta derrota consecutiva tras caer derrotado en Los Dominicos con un gol solitario de Dani Martínez. Los de Víctor Cano mostraron una buena imagen durante muchos lances del encuentro, pero su falta de pegada y un desajuste defensivo permitieron al conjunto de Roberto Carlos llevarse la victoria. Ahora toca seguir trabajando en una situación que se pone muy complicada para evitar el descenso en los escasos encuentros que restan.

No fueron malas las primeras sensaciones en León. Incluso la primera llegada clara fue protagonizada por Diestro desde la medular con un remate duro y potente que no encontró portería. Salió mejor el equipo de Víctor Cano, y con el guión bien aprendido, buscando a Víctor Benito por los costados y los desmarques de Kuko antes unos centrales que pecan de ser excesivamente lentos. La segunda ocasión también tuvo color morado con un centro al área al que al propio Kuko le faltaron centímetros para enganchar el lazo y embocar portería. Eran los mejores minutos de un Becerril que se aprovechaba del mal estado del terreno de juego para hacer un fútbol muy directo y sin florituras pero que llegaba con cierto peligro sobre la portería de Isma. A ello hay que añadir un remate de Kike, tras saque de córner, que tampoco encontró portería. El once becerrileño se merecía el gol. Quizás la más clara de todas fue una internada de Kuko que, tras burlar a su marcador, consiguió colocar un pase franco que Crespo no atinó a finiquitar.

No se recuperaba el equipo de Roberto Carlos. Muy incómodo a lo largo de esta primera parte hasta sus últimos cinco minutos finales. Fue ahí cuando el doble pivote virginiano (Porfirio Puente y Cristian) coger el centro del campo y no soltarlo hasta el minuto 90. Toda vez que fue la primera ocasión de los rojinegros llegó en una jugada vertiginosa que Ortega salvó cuando ya el balón entraba en la portería.

En el inicio de la segunda parte las intenciones de los leoneses quedaron muy claras. Superado el arreón inicial de los de Tierra de Campos, el equipo de Roberto Carlos ya había decidido ir a por el partido para garantizarse la permanencia. Sin ocasiones muy claras pero con un fútbol muy directo y bien planteado con balones largos, aparte de mantener siempre la posición, los de la Virgen del Camino consiguieron su objetivo.

Porfirio Puente y Cristian eran una máquina de robar balones, de presionar y de surtir a Esaú para que éste diera salida limpia al esférico. En la parte de arriba, la movilidad del citado Esaú, Fraguas y el recién ingresado Dani Martínez eran un quebradero de cabeza para la zaga palentina.

Con esos mimbres llegó el único tanto de los locales, una recuperación en la parcela ancha dio paso a una contra lanzada para que Dani Martínez ganase la espalda a su marcador y se plantase solo ante Ortega. Lo siguiente es conocido y el Becerril, una vez más, se vio obligado a buscar la remontada a la desesperada.

Un hecho que no llegó entre otras cosas porque La Virgen del Camino conoce al dedillo este tipo de partidos. Ventaja en el marcador, partido en casa, once futbolistas en su propio campo, juego trabado y mucha tangana para dejar que el tiempo fuera pasando. Los de Víctor Cano trataron con balones largos para generar peligro. El entrenador forastero movió el banquillo para dar entrada a Adri y Ruipérez buscando más fútbol por banda y, sobre todo, acercamientos más claros. Los cambios dieron un nuevo impulso al Becerril. Un impulso que duró escasos cinco minutos, porque Kike cometía una entrada que tenía como consecuencia acabar en la ducha antes de tiempo.

Faltaban diez minutos para el final del partido y los visitantes ya eran incapaces de levantar el partido ante una Virgen del Camino muy segura. Dos oportunidades se pudieron contabilizara para un conjunto de Tierra de Campos que lo intentó para rascar un punto: un lanzamiento en la frontal muy desviado y, ya con el tiempo cumplido, un libre indirecto colgado al área que los locales se encargaron de despejar. Muy poco bagaje para un equipo que tenía que haber ido a tumba abierta, y con lo poco que le quedaba en el depósito a pesar de jugar en inferioridad numérica.