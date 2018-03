TERCERA DIVISIÓN Astu: «Podemos dar un golpe si ganamos y sacar puntos a nuestros rivales» Jorge González Rojo, durante la rueda de prensa de ayer. El técnico de Unionistas señala que prefiere un empate entre Salmantino y Astorga «auque si tiene que ganar uno, que lo haga el Salmantino» ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 17 marzo 2018, 12:57

Unionistas viaja mañana a Bembibre con el objetivo de sumar tres puntos y aprovechar el enfrentamiento entre el Astorga y el Salmantino, primero y tercero respectivamente, para distanciar a sus dos principales rivales en su lucha por el liderato del Grupo VIIIde la Tercera División. Además, La Bañeza, el cuarto, se enfrenta a otro de los gallitos, el Atlético Tordesillas, por lo que el entrenador, Jorge González Rojo, ‘Astu’, destacó ayer la importancia del partido ante el Atlético Bembibre, «porque si nosotros ganamos podemos dar un golpe importante y seguro que le sacaremos puntos a alguno de nuestros rivales directos. Además, Astu reconoció que el resultado que más le interesaba era un empate entre Astorga y Salmantino, «aunque si tiene que ganar alguno prefiero que sea el Salmantino. Aunque todas estas cábalas tendrán valor si nosotros sumamos los tres puntos».

Respecto al rival que se encontrará el domingo en tierras bercianas, el entrenador blanquinegro aseguró que «sabemos que es un equipo joven, capaz de estar los 90 minutos corriendo y con presiones altas. Eso nos va a complicar salida de balón y nos va a poner dificultades. Pero también estaremos en un campo amplio y largo, tenemos que aprovecharlo. Lo importante es conseguir desgastarlos poco a poco y superar su presión para generar ocasiones».

Astu también destacó que el Bembibre tiene la baja sensible de Marcos. « Es su jugador más importante en ataque y le viene bien para jugar a su estilo, de salir a las espaldas y jugar a la contra. Pero tienen gente joven y van a mantener ese estilo. En su casa nos van a presionar más alto de lo normal y quizás de lo que estamos acostumbrados. Por eso tenemos que estar atentos y si comenten errores, con la calidad que tenemos arriba, podemos tener muchas opciones. Tenemos que estar juntos y en ataque tener paciencia».

El técnico de Unionistas CF reconoció que últimamente están haciendo menos goles, «pero yo firmó en la forma que estamos ahora, aunque está claro que debemos generar más ocasiones y se más efectivos» Astu reconoció que el equipo está haciendo un trabajo específico en ese aspecto, «estamos entrenando bastante bien, trabajando mucho con Manjón y Diego Abad situaciones para generar y descargar a la espalda, con verticalidad y nueestra calidad por fuera para generar un pelín más», afirmó, confesando que estaba convencido de que si mejoraban un poco en el aspecto ofensivo en cuanto al número de goles «tenemos muchas posibilidades de ser campeones».

Aunque Astu espera que la semana que viene podrá tener a todo el equipo a su disposición, para este partido comentó que « Juampa ha entrenado ya al 100%, Navas ha corrido a un ritmo bastante alto y Carlos De la Nava también. Carlos quería entrar, pero no vamos a hacerlo. También Obispo y Razvan tuvieron algún problema, pero han entrenado bien».

Nueve jornadas

Afalta de nueve jornadas, Astu destacó la importancia de la de este fin de semana, «porque si sumamos tres puntos podemos distanciarnos de nuestros rivales y quedará una jornada menos, pero debemos tener claro que ya todas las jornadas son importantes y que todos los partidos van a ser difíciles».

Para argumentar su afirmación el entrenador de Unionistas CF insistió en que «está claro que ahora mismo en la competición no hay rival fácil en ningún momento, y menos en esta fase. A principio de temporada, tener un calendario sencillo te garantiza más cosas, pero ahora no tienes ningún partido contra un equipo que no se juegue nada. Ojalá las últimas jornadas nos juguemos tres puntos contra alguien sin ambición competitiva. Se están jugando su trabajo y su dinero y cuando va un equipo como Unionistas, que es colíder, todo el mundo quiere ganarle. A mi entender, el Almanzán hizo aquí un gran partido, trabajando fenomenal excepto los últimos 30 segundos, y perdieron. Todos los equipos van a dar un plus porque se juegan el descenso o poder entrar en play off».