TERCERA DIVISIÓN Astu: «El mayor rival que vamos a tener esta temporada seremos nosotros mismos» Astu, ante el Cristo Atlético. / A. QUINTERO El técnico de Unionistas de Salamanca analiza el inicio de temporada y ve al Astorga como gran favorito JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Sábado, 26 agosto 2017, 16:07

El asturiano Jorge González Rojo ‘Astu’ afronta su cuarta temporada al frente de Unionistas de Salamanca. Tras quedarse la pasada campaña cerca del ascenso a Segunda B al caer eliminado en la segunda eliminatoria del play-off, el club ha hecho un esfuerzo para profesionalizar la plantilla a intentar dar un paso más.

- ¿Qué valoración hace de la pretemporada?

–Ha sido una pretemporada muy normal. Hemos estado mejor ante los equipos que más nos han exigido y con los que en teoría menos problemas nos tendrían que dar no hemos estado al nivel que se nos presupone. Esta pasada semana sabíamos que en cuanto a carga íbamos a estar mal por la acumulación de trabajo, pero en Astorga estaremos más frescos.

-¿Llega su equipo al inicio de temporada como quiere?

–Creo que bien, con este último toque de atención a nivel de competición seguro que nos va a activar al 100% para el inicio de Liga ante un rival que nos va a exigir el máximo.

- ¿Está la plantilla cerrada?

–En principio sí. Estamos rechazando todos los ofrecimientos que tenemos. A no será que sea algo muy interesante no nos moveremos.

- ¿Satisfecho a día de hoy con su plantilla?

– Sí, no me puedo quejar, es una plantilla que ni me podía imaginar hace poco tiempo para Unionistas. La he elegido yo y aunque nos quedan cosas por pulir en cuanto a adaptación y demás, estoy muy contento con ella.

- ¿Tiene decidido ya el portero titular?

–Sí, tenemos la decisión clara, pero no queremos hacer como el año pasado. Estamos encantados con los dos. No es justo que un portero juegue 41 partidos y el otro solo 1 como el curso pasado. Sí que nos decantaremos de inicio por uno más titular, pero el otro tendrá partidos.

- ¿Objetivo de la temporada?

–Tratar de igualar la anterior y si es posible mejorarla. El nivel de la Tercera División ha mejorado bastante esta temporada pero somos ambiciosos aunque debemos ir día a día, olvidando el calendario y centrándonos solo en el próximo rival.

- ¿Sería un fracaso no lograr el ascenso a Segunda B?

–Tendremos que ver cómo sucede todo. Depende. El curso pasado no lo fue porque el rival (Olimpic de Xátiva)era superior pero si no ascendemos o no entramos en play-off no siendo mejores que nosotros los rivales sí que lo será. No sabemos qué Grupo VIII nos vamos a encontrar como para conocer ahora el nivel de todos los grupos.

- ¿A qué equipos ve como rivales directos por el play-off?

–El primero sin duda el Astorga. Para mí es el rival a batir y que ha dado un gran salto de calidad con los cuatro últimos fichajes que ha realizado. También me gustan mucho conjuntos como La Virgen del Camino, la Arandina o el Ávila. Los demás serán todos equipos competitivos y no sabremos su verdadero nivel hasta verlos. A ver cómo comienza el Salmantino, tiene un calendario un poco más asequible al comienzo, pero todos tendremos que ver dónde estamos en la jornada 15.

- Esta será la primera temporada con Unionistas y Salmantino en la misma Liga ¿Cómo ve la rivalidad?

–Pues como lo hemos pedido a los jugadores, que sea un equipo más de la competición, cada uno por su camino. Tenemos que abstraernos de todo lo que haya alrededor. El mayor rival que vamos a tener en toda la temporada seremos nosotros mismos, si damos el 100% en cada partido nos vamos a divertir.

- ¿Cómo ve al Salmantino?

– Apenas le he visto, solo unos minutos ante el Toledo.

- ¿Y a su primer rival liguero?

–Un equipazo, ha renovado a los mejores jugadores y ha firmado muy bien con muchos jugadores de categoría superior. Es un plantillón y por eso digo que es el rival a batir.

- Lance un mensaje para la afición

–Que sigan como hasta ahora, que demuestran ser la mejor afición del fútbol modesto.