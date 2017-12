TERCERA DIVISIÓN Astu: «Es fundamental ganar un partido de peso» La nueva incorporación de la plantilla y el entrenador de Unionistas, posan antes de la rueda de prensa con una bufanda del club. / LAYA El técnico de Unionistas quiere dar una alegría «muy merecida» a la afición ante el Numancia B ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Sábado, 16 diciembre 2017, 09:53

Esta claron que Jorge González Rojo, ‘Astu’, tiene aún una espina clavada. Pese a ir primeros, pese a la gran temporada del equipo, el entrenador de Unionistas sigue pensando que aún queda algo muy importante para este club, como es darle una gran alegría a la fición ganando un partido de peso fuera de casa. Y el encuentro ante el Numancia B de mañana puede ser una buena oportunidad.

«Es fundamental ganar un partido de peso. Estamos en deuda con la afición. La de Segovia, la de Zamora, la de Xátiva, la del Helmántico… En todas esas salidas no fuimso capaces. Los 70 que vayan a Soria se tienen que volver alegres las cuatro horas de vuelta Se lo debemos».

Con ese espíritu viaja a tierras sorianas Astu, que ha visto como poco a poco se le iban solucionando los problemas a la hora de conformar una convocatoria de garantías, aunque tendrá bajas.

El técnico de Unionistas CF, que compareció acompañado de Mito, el nuevo jugador incorporado esta semana, señaló que «por suerte Eslava pudo volver, así que vamos a poder contar con él. Con Chuchi no que, aunque no tiene rotura, pero cuando se ha puesto a correr ha notado molestias. No le vamos a forzar. Para completar 16 sí estamos y si tuviésemos forzar a Navas, podríamos hacerlo, pero no queremos caer de nuevo en errores. Salvo que haya una baja el sábado, no vamos a forzarle».

Por lo que respecta al rival, Astu afirmó que «tienen la baja de su máximo goleador aunque no es indiscutible en su proyecto. En cuanto a jugadores, es un equipo contra el que al rival le cuesta mucho marcar. Sus dos centrales son sub 23 y me parecen espectaculares. Marcan diferentes registros de juego saben salir bien y tienen calidad arriba. Nosotros debemos de tratar no partirnos por nuestras ansias de tener el balón y llegar arriba,y que no nos pase lo de los primeros minutos del Helmántico ante el Salmantino».

El entrenador blanquinegro también se refirió a la situación de Chamorrro. «El mismo asegura que la cosa no pinta bien. La preocupación principal es su salud. Aunque tenemos una ficha libre, creemos que lo lógico es esperar porque Chamorro es muy importante y ha ido creciendo con el club. Si tiene dos o tres meses de baja se la vamos a mantener. Si al final tenemos que buscar a alguién, lo priincipal es elegir bien. No podemos fallar».

Mito, presentado

La tradicional rueda de prensa de los viernes también sirvió para presentar a Mito, el joven jugador salmantino procedente del Real Valladolid B. El primero en hablar fue Astu para agradecerle «que haya apostado por nosotros. La cercanía a casa y, pienso, que la profesionalidad del club le han ayudado a ello. Desde el domingo le necesitamos como uno más. Es un jugador que puede jugar de banda izquierda, de ‘diez’ y también de ‘ocho’» aseguró el entrenador de Unionistas CF sobre su nuevo jugador.

Por su parte, Mito afirmó que se decantó por Unionistas «porque es el equipo que más apostó por mí. Este año no había contado con muchos minutos y había que buscar alternativas. Quiero darle las gracias a Astu y destacar la profesionalidad del club».

Respecto a su incorporación afirmó que «los primeros días de entrenamiento han sido muy buenos. No tenía minutos en un equipo y he buscado otro que me de confianza. Lo devolveré con fútbol. Eso es lo que espero».

También reconoció que conoce a varios jugadores del equipo pero que no había jugado con ninguno. «solo he coincidido en el vestuario con Juanpa».

Pese a sus características y su experiencia en un equipo de Segunda B, Mito señaló que sabía que la Tercera División era muy exigente. «No solo es con balón, hay que apretar y presionar. Hay que meter la pierna y saltar y la Tercera es una categoría para formarme como futbolista y eso es lo que yo pretende aquí. Esta visto que es un club muy profesional, con una gran repercusión en todas las redes sociales porque lo que está haciendo es muy importante. Para mí es una oportunidad».