TERCERA DIVISIÓN Astu: «No firmo otra cosa que el primer puesto y creo lo vamos a conseguir» Astu, en la rueda de prensa. / J. G. El técnico de Unionistas expresa que el derbi ante el Salmantino quizá se juegue el domingo 22 de abril JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 23 marzo 2018, 13:50

El entrenador de Unionistas de Salamanca, Jorge González Rojo 'Astu' señala sobre el partido ante el Real Burgos de mañana sábado a partir de las 17 horas en Las Pistas que «queremos hacer un buen partido y que eso se vea reflejado en el marcador pero si tenemos que firmar así los ocho partidos que quedan lo firmamos. Pero de cara a jugar más fluidos es necesario hacer un gol pronto para disfrutar del balón de otra forma y no siendo tan verticales».

Sobre el rival dijo que «es un equipo que hemos visto mucho, cambia bastante las alienacione sy han tenido muchos sancionados y los recuperan a casi todos. Lo lógico es que nos pongan un 4-4-2 con dos puntas descolgados para buscarnos a la contra. Fuera de casa le está costando más pero en casa en un partido de ida y vuelta nos quitaron dos putnos y tenemos ganas de revancha por los puntos y por cómo fueron los goles. En los útinmos partidos en casa se han visto pocos goles y queremos agradar a la afición. Ellos nos van a plantear una superioridad de tres jugadores por dentro y este equipo es posible que cuatro, así que por fuera tendrán inferioridad siempre. Sus dos puntas defenderán poco pero los cuatro de dentro se cerrarán mucho. Tendremos que transitar poco en esa inferioridad aunque metamos tres, pero fuera sí. A partir de ahí ser muy seguros porque ellos buscarán a Angulo, un punta de 1,90 de fijador y luego por detrás está Mota que distribuye las segundas acciones. Estoy nervioso por el partido porque parece todo muy favorable. Nos ha costado decidir la alineación y eso es bueno. Con esos dos puntos de Burgos mira cómo estábamos ahora, estoy seguro de que no se va a relajar nadie hy mucho menos con los dos últimos partidos. Cada día hay cambios en la alineación y eso nos dará la motivación extra».

Astu señala que todavia no echa cuentas porque «no las hacemos aún. Sí que vemos el calendario. Les he dicho a los jugadores que si hacemos un buen paritdo ganaremos, que el rival no consiga tanto pararnos el ritmo como hicieron los últimos equipos. Esta semana volverá a pinchar otro de los rivales directos y cada vez que hagamos tres, al menos uno creo que pinchará».

Carlos de la Nava regresará a la convocatoria porque «está bien, no al 100%, no para jugar de inicio pero sí queremos darle minutaje y como luego llegará el parón, ese minutaje le vendrá bien».

Ante el Salmantino, podría ser el domingo 22

Sobre el aplazado del Becerril de Semana Santa, Astu dijo que «sus propuestas son 23 de abril y 1 de mayo y en principio no queremos nosotros porque seguramente el 22 jugaremos con el Salmantino y el día uno tampoco queremos. Nos estamos jugando mucho».

El técnico dijo que solo tiene en mente el primer puesto «Nosotros queremos quedar campeones,el equipo entrena para eso. Hemos ganado dos partidos como lo hacen los campeones, en balón parado. Estamos líderes por ese extra. Tenemos el ejemplo de la Segoviana del año pasado, que hicieron muchos puntos en los minutos finales. No firmo otra cosa que el primer puesto y creo que lo vamos a conseguir».