TERCERA DIVISIÓN Astu: «Felicito a todo el CF Salmantino menos a Calderé, es un personaje»

El técnico de Unionistas, Astu, señaló tras el Dderbi ante el Salmantino que «el fútbol no ha sido justo con el juego del equipo, se ha visto un partido igualado, en el que en la primera parte en transiciones hemos sufrido mucho y perdiendo demasiado balón por dentro. A partir de su gol hemos sido superiores ante un rival que se ha replegado y se ha defendido bien en el área». Sobre la expulsión de Calderé dijo que le había insultado y que «el Salmantino ha perdido con la llegada del nuevo entrenador, ha perdido con la salida de María, este tipo de personas no deben estar en Salamanca. Es un personaje, antes tenía un caballero. Me ha insultado continuamente. Quiero dar la enhorabuena a todo el Salmantino exceptuando a su entrenador, que es un personaje».

Calderé no da la cara

Por su parte, Calderé, que no paró de protestar a los colegiados durante el encuentro hasta que fue expulsado, no dio la cara ante los medios y ordenó que fuera su segundo, Pablo Cortés, el que acudiera a dar la versión del partido ante la prensa. El segundo dijo que «empezamos bien el partido, les intentamos dejar el balón porque es un equipo muy bueno en transiciones. Si les dejamos esa primera línea con -Antonio León y Eslava- no podían tener esa fluidez de juego. Y así no íbamos a sufrir tanto, con esos balones frontales no nos hacían daño. Con Galván en los primeros 25 minutos fue el más desequilibrante sacando a León de su zona si le perseguía y si no iba a conectar él solo». Sobre la segunda parte dijo que «los últimos diez minutos aguantamos. Si queremos ser buenos y ser campeones , tenemos que ser buenos en todos los aspectos».