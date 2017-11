TERCERA DIVISIÓN Astu: «Acepto las disculpas de Calderé y por mí queda todo olvidado desde ya» Astu, a la izquierda, y Calderé, a la derecha, cuando el técnico del Salmantino fue expulsado en el derbi. / MANUEL LAYA El técnico de Unionistas dice que «todos cometemos errores, yo el primero» y se centra en el siguiente partido JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 28 noviembre 2017, 11:52

Sin lugar a dudas fue la gran noticia del derbi del pasado domingo en el estadio Helmántico. Más de 10.000 espectadores para presenciar el histórico partido entre el CFSalmantino UDS y Unionistas de Salamanca, choque que terminó con victoria local por 1-0 y, lo mejor, sin ningún incidente entre las dos aficiones. Lo único reseñable en cuanto a incidentes fue un pequeño enfrentamiento al final del partido entre algunos jugadores (Antonio León y Mansour) que no llegó a más por la rápida intervención de compañeros y cuerpo técnicos de ambos conjuntos. Sin embargo, en la rueda de prensa, el técnico de Unionistas, Astu, se quejó por la actitud e insultos hacia su persona de Ramón María Calderé cuando el técnico del CFSalmantino fue expulsado por el colegiado. El propio Calderé ni siquiera dio la cara después en la rueda de prensa y mandó a su segundo a dar la versión del partido.

Eso sí, ayer las aguas volvieron a un cauce de cordialidad gracias al arrepentimiento del catalán. «Era un partido de mucha tensión. Como dije en la previa, el Salmantino tenía mucha presión porque si ganábamos nosotros nos íbamos a ocho puntos yeso era ya mucha distancia. Nosotros queríamos que pasaran esos 30 minutos iniciales de mucha cagar del Salmantino pero encajamos el gol ahí. Lo que no queríamos», señala Astu, técnico de Unionistas, que añade que «justo antes de empezar tuvimos una conversación muy agradable deseándonos que los dos estuviéramos en el play-off de ascenso. Pero luego pasó lo que pasó. Lo que quiere destacar es que, ya por la noche, Calderé me mandó un whattsapp amplio pidiéndome disculpas y que entendía que si no las aceptaba entraba dentro de lo normal. Le he contestado diciendo que claro que acepto sus disculpas, que entiendo su presión, y que todos cometemos errores, yo el primero que apenas tengo 30 años. Por mí queda todo olvidado desde ya», apunta el técnico asturiano de Unionistas.

El equipo de Astu regresó ayer mismo a los entrenamientos y Astu vio a un grupo fuerte pese a la derrota ante el cercano rival. «En el vestuario había caras de tristeza y desilusión por no haberle dado a la afición lo que se merecía. Pero hay que pasar página cuanto antes y pensar ya en el sábado. En el entrenamiento de esta maña se ha visto que vamos a salir con muchas ganas porque la intensidad era ya elevada en la sesión», expresa el míster.

En cuanto a los aspectos a mejorar del derbi, Astu expresa que «nuestro planteamiento pasaba por conseguir que salieran a presionarnos, queríamos salir lentos de inicio jugando desde atrás con centrales y portero. Pero en vez de buscar tras la salida inicial las bandas, nos fuimos al centro y nos robaron muchos balones. En esos 35 primeros minutos fueron superiores a nosotros, no a partir de ahí».

El lado positivo para Unionistas fue la reacción tras el descanso, ya que en la segunda parte pudo llegar el empate. «Jugando fuera de casa logramos meter al rival en su campo durante mucho tiempo. Pero lo que más me agrada como entrenador es que la plantilla, aunque hayamos perdido, confía en el cuerpo técnico y el planteamiento. En el modelo. No jugamos directo sin sentido, y cuando lo hicimos fue buscando las espaldas de los laterales, especialmente de Tyson», apunta.

Por último, Astu se muestra convencido de que «si Manjón llega a marcar la primera que tuvo al inicio de la segunda parte creo que podíamos haber ganado el partido tal y como se dio después el choque, pero Rodri la sacó. Ahora a seguir trabajando para seguir mucho tiempo en lo mas alto de la clasificación. El equipo está bien pese a la derrota, con ganas», finaliza.