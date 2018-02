TERCERA DIVISIÓN Antonio León: «Estas tres semanas sin jugar con Unionistas me han hecho más fuerte» Antonio León, tras marcar ante La Virgen del Camino. / ANTORAZ El central, autor del primer gol ante La Virgen tras estar tres partidos sin ir citado, señala que «me quedo en Unionistas con todas las consecuencias porque creo que puedo revertir la situación» JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 6 febrero 2018, 12:16

Del blanco al negro en un solo partido. De no ir ni convocado en los tres anteriores encuentros tras ser uno de los fijos en Unionistas, a ser titular ante La Virgen del Camino, cuajar un gran partido y además marcar el primer tanto de la ‘manita’ ante los leoneses. El central Antonio León ha sido uno de los protagonistas de la actualidad del líder de Tercera en las últimas semanas. «No es una situación fácil, los jugadores somos muy ambiciosos y siempre queremos jugar, pero a veces pasamos por esto. Fue un cambio radical pero hay que saber adaptarse y trabajar aún más duro y esperar la nueva oportunidad para intentar cambiar de nuevo la opinión del entrenador», expresa el central de Unionistas.

Antonio reconoce que habló con el entrenador para conocer su situación. «Me comentó algunos detalles, que estaba buscando otra idea y hay que respetarlo; solo me quedaba seguir trabajando, más duro si cabe y entrenar más que antes. Es difícil de asumir pero también hay que tener claro que somos 22 jugadores de mucha calidad y todos podemos jugar».

El defensa de Unionistas admite que tuvo un momento de duda a la hora de pedir salir del club porque «mi intención cuando me voy de vacaciones es la de seguir, incluso me llaman de algún equipo y digo que no. Pero al ver esta situación de no entrar ni en las convocatorias y quedar una semana para el mercado, claro que te lo planteas. Pero me quedé con todas las consecuencias porque pienso que esta situación la voy a revertir».

Cuando el central se enteró de que iba a ser titular ante La Virgen en la charla de Astu, «la verdad es que no tuve nervios especiales ni miedo a fallar en alguna acción puntual, solo quería salir a jugar y demostrar que podía hacerlo lo mejor posible para el equipo». expresa Antonio León.

Además, todo se le puso de cara porque a los cuatro minutos marcó el 1-0. «Cuando saca Chuchi la falta antes de rematarla ya visualizo que voy a marcar por lo bien que venía. Vuelves a jugar, marcas, se encarrila el partido... fue un momento de mucha felicidad», admite el veterano central.

Al final del partido, Antonio León se llevó el reconocimiento de la afición siendo ovacionado. «De estas tres semanas me quedo con los ánimos de los compañeros, que me decían que iba a volver a jugar y que estuviera tranquilo.Estas tres semanas me han hecho más fuerte. Y estoy muy agradecido a la afición, escuchar cómo coreaban mi nombre al final d el partido fue emocionante. Es una suerte contar con estos seguidores aquí», finaliza el defensa de Unionistas.